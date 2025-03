Avís d'Hisenda a milers d'espanyols: et salva l'any només per fer això

L'Agència Tributària compta amb una ajuda fiscal damunt la taula que beneficiarà nombrosos contribuents a Galícia. És una deducció important en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a aquells que lloguin els seus habitatges buits.

Els propietaris o usufructuaris d'habitatges desocupats poden beneficiar-se d'una deducció de 500 euros per immoble en el tram autonòmic de l'IRPF. Una quantitat gens menyspreable que molts gallecs segur que tindran en compte a l'hora de fer la Declaració de la Renda.

Prèn nota: Hisenda avisa que pots deduir el lloguer d'aquests habitatges

Aquesta mesura busca incentivar l'oferta d'habitatges en lloguer i optimitzar l'ús del parc immobiliari existent. Això sí, per ser elegible a aquesta deducció, cal complir amb certs requisits.

L'immoble ha d'haver estat buit durant almenys un any abans de ser llogat. El preu del lloguer, incloent annexos com garatges o trasters, no pot superar els 700 euros mensuals i el propietari no ha de tenir més de tres habitatges llogats. És important destacar que la deducció es prorratejarà segons el percentatge de participació en la propietat de l'immoble.

Altres deduccions per lloguer a Galícia i més regions

A més de la deducció per llogar habitatges buits, Galícia ofereix altres avantatges fiscals relacionats amb el lloguer de l'habitatge habitual. Els inquilins poden deduir el 10% de les quantitats pagades en concepte de lloguer del seu habitatge habitual, amb un límit de 300 euros anuals. En famílies amb dos o més fills menors d'edat, la deducció s'incrementa al 20%, amb un límit de 600 euros anuals.

Galícia no és l'única regió que ofereix deduccions fiscals per lloguer d'habitatge habitual. Comunitats com Madrid i Catalunya, entre altres, també compten amb incentius similars.

A Madrid, els contribuents menors de 40 anys poden deduir el 30% de les quantitats destinades al lloguer del seu habitatge habitual, amb un límit màxim de 1.237,20 euros anuals. Per accedir a aquesta deducció, el lloguer ha de representar més del 20% de la base imposable del contribuent.

A Catalunya, es permet deduir el 10% de les quantitats pagades en lloguer de l'habitatge habitual, amb un límit de 300 euros anuals. Aquesta quantitat es duplica, arribant als 600 euros, per a famílies nombroses o monoparentals.

Amb tot, per a Galícia suposa un incentiu significatiu a favor dels propietaris d'habitatges buits. Fomentant la seva incorporació al mercat del lloguer i contribuint a alleujar la demanda habitacional a la regió. A més, les deduccions per lloguer d'habitatge habitual ofereixen un alleujament fiscal als inquilins, especialment a aquells amb càrregues familiars.