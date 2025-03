Gerro d'aigua freda d'Hisenda a molts espanyols: no oblidis fer-ho ni per somni

Hisenda ha emès un contundent avís als contribuents espanyols que van operar amb criptomonedes el 2024. I és que l'omissió o declaració incorrecta d'aquests actius en la Declaració de la Renda pot comportar severes sancions. L'Agència Tributària ha intensificat el seu control sobre les operacions amb monedes virtuals, i no complir amb les obligacions fiscals pot resultar extremadament costós.

Hisenda dona un cop sobre la taula: obligatorietat de declarar-ho

Des de 2024, és obligatori que els contribuents informin sobre les seves tenences i operacions amb criptomonedes en la Declaració de la Renda. Això inclou la compravenda, intercanvi, donació, i qualsevol altra transacció que generi una variació en el patrimoni. Fins i tot si només es mantenen les criptomonedes sense realitzar operacions (conegut com "HODL"), és necessari declarar-les si el seu valor supera certs límits.

Control reforçat d'Hisenda el 2025: sancions per no declarar criptomonedes

Per a l'exercici fiscal de 2025, Hisenda ha anunciat un pla de control tributari més exhaustiu. Se centrarà a identificar aquells contribuents que mostren signes de riquesa no acord amb els seus ingressos declarats, incloent la possessió de criptomonedes.

L'Agència Tributària utilitzarà eines avançades, com la intel·ligència artificial, i fonts obertes, com xarxes socials i publicacions en mitjans, per detectar possibles fraus fiscals relacionats amb criptoactius. La falta de declaració o la declaració incorrecta de criptomonedes pot comportar sancions significatives:

Multes econòmiques: Les sancions poden oscil·lar entre el 50% i el 150% de la quota defraudada.

Sancions fixes: Per cada dada o conjunt de dades omeses, incompletes o inexactes en la declaració, es pot imposar una multa de 5.000 euros, amb un mínim de 10.000 euros.

Procediments penals: Si l'import defraudat supera els 120.000 euros, Hisenda pot iniciar accions legals. Podrien resultar en penes de presó d'un a cinc anys, a més de multes econòmiques que podrien duplicar la quantitat no declarada.

Aquests contribuents han de prendre nota avui mateix: evita sancions

Per evitar sancions i complir amb les obligacions fiscals, es recomana portar un registre detallat. Has de mantenir un seguiment exhaustiu de totes les operacions realitzades amb criptomonedes, incloent dates, imports i contraparts.

Consulta amb professionals especialitzats en fiscalitat de criptoactius per assegurar una correcta declaració. I declara totes les operacions: Incloure en la Declaració de la Renda totes les transaccions realitzades amb criptomonedes, fins i tot aquelles que puguin semblar insignificants.

Amb tot, Hisenda ha intensificat la seva vigilància sobre les operacions amb criptomonedes i ha establert sancions severes per a aquells que no compleixin amb les seves obligacions fiscals. És fonamental que els contribuents que hagin operat amb criptoactius el 2024 s'assegurin de declarar correctament aquestes operacions en la Declaració de la Renda per evitar multes i problemes legals.