Eufòria màxima a CaixaBank després de confirmar-ho als seus clients: arriba avui

CaixaBank ha anunciat una notícia de vital importància per als seus clients pensionistes: el pagament de la pensió per incapacitat permanent. Aquesta confirmació ha generat gran satisfacció entre els beneficiaris, que podran disposar dels seus fons abans de finalitzar el mes.​

Per als pensionistes que reben la seva pensió per CaixaBank, implica que tindran accés als seus fons de manera anticipada, facilitant la gestió de les seves despeses. Aquest avançament és beneficiós per a aquells que depenen exclusivament d'aquesta prestació per cobrir les seves necessitats i aquest 24 de març, molts han vist com els han abonat aquesta pensió.

Alegria entre els clients de CaixaBank: aquest dilluns, 24 de març, cobren la seva pensió

Perquè els pensionistes puguin rebre la seva pensió per incapacitat permanent en la data indicada, és necessari que tinguin domiciliada la seva pensió a CaixaBank. A més, han d'assegurar-se que la seva situació amb la Seguretat Social estigui actualitzada i que no existeixin incidències que puguin retardar l'abonament.​

CaixaBank no és l'única entitat que ha decidit avançar el pagament de les pensions aquest mes. Banco Santander també ha confirmat que realitzarà l'abonament de les pensions el dilluns 24 de març de 2025. Això demostra el compromís d'ambdues entitats amb els seus clients pensionistes, facilitant l'accés primerenc a les seves prestacions.

Dates de pagament en altres entitats

És important destacar que les dates de pagament poden variar segons l'entitat bancària. Per exemple, BBVA, ING, Abanca, Banco Sabadell, Kutxabank, Ibercaja i Cajamar tenen previst abonar les pensions el dimarts 25 de març.

D'altra banda, Bankinter i Caixa d'Enginyers es van avançar encara més, realitzant el pagament el passat divendres 21 de març. ​Aquest mes de març, els pensionistes també notaran un increment en les seves prestacions. Les pensions contributives han augmentat un 2,8%, mentre que les pensions mínimes han experimentat pujades de fins al 9,1%, depenent de la situació del beneficiari.

Aquest ajust es deu a la revalorització de les pensions conforme a l'IPC, beneficiant a més de 10 milions de pensionistes a Espanya. ​La decisió de CaixaBank d'avançar el pagament és una mostra del compromís d'aquestes entitats amb els seus clients pensionistes.

Aquest avançament facilita la planificació financera dels beneficiaris i els permet afrontar les seves despeses amb més tranquil·litat. És recomanable que els pensionistes verifiquin amb la seva entitat bancària les dates exactes d'abonament i s'assegurin de complir amb els requisits necessaris per rebre la seva pensió sense contratemps.