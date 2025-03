Pots demanar-la avui mateix: l'ajuda de 1.500 euros al mes que paguen a Catalunya

El Govern de Catalunya ha fet un pas important en la seva lluita contra la pobresa. Recentment, han anunciat una nova mesura que promet beneficiar moltes més famílies en situació de vulnerabilitat. Aquesta mesura, que es posarà en marxa en un termini curt, té com a objectiu assegurar un ingrés mínim per a aquells que no arriben al llindar de la pobresa.

La reforma de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) serà el canvi principal en aquest esforç. No només ampliarà la quantitat de beneficiaris, sinó que també introduirà noves mesures per compatibilitzar el treball amb la prestació. Això facilitarà que les persones que aconsegueixin feina puguin continuar rebent aquest suport durant un temps.

Una reforma que amplia l'abast

Fins ara, la RGC només arribava a una part de les persones que vivien per sota del llindar de la pobresa. Segons les dades actuals, només el 20% de les persones en situació de pobresa extrema estaven sent beneficiades per aquesta ajuda, amb la reforma, es preveu que aquesta xifra augmenti considerablement. L'objectiu és ampliar la cobertura a un total de 175.000 famílies, gairebé duplicant les 113.000 actuals.

La reforma implicarà una inversió més gran, mentre que ara es destinen 495 milions d'euros a l'any, el pressupost s'incrementarà a 880 milions. Aquest augment permetrà que més persones, especialment aquelles amb ingressos més baixos, puguin accedir a la RGC i millorar les seves condicions de vida. A més, aquesta normativa serà una eina per evitar que les persones en situació de vulnerabilitat rebutgin ofertes de treball a causa de la possibilitat de perdre l'ajuda.

Un dels principals canvis és la flexibilitat introduïda en el sistema, si una persona beneficiària de la RGC aconsegueix feina, podrà continuar rebent aquesta ajuda com a complement durant un any. Això té com a fi incentivar la recerca de feina sense que la renda garantida desincentivi l'acceptació d'una feina. Aquest canvi busca eliminar la trampa de "viure millor" de l'ajuda que es dona actualment, evitant que alguns optin per no treballar perquè el subsidi és superior al salari ofert.

Quants diners es poden rebre?

Una de les novetats més destacades és que els imports de l'ajuda seran més flexibles i s'adaptaran a la situació de cada família. La quantia de l'ajuda oscil·larà entre els 778 euros i els 1.556 euros mensuals. La quantitat exacta dependrà dels ingressos i de la composició familiar, així, les famílies amb fills rebran una ajuda més gran.

Per exemple, una persona sola sense fills rebrà aproximadament uns 778 euros, en canvi, una família més gran de dos adults i dos fills podria rebre fins a 1.479 euros mensuals. En els casos més extrems, amb tres fills, l'ajuda podria superar els 1.500 euros al mes. Aquesta ajuda s'ajustarà segons el llindar de pobresa de cada grup familiar, assegurant que les persones més necessitades rebin el suport que requereixen.

El Govern ha plantejat aquesta reforma en dues fases. En la primera, els beneficiaris podran compatibilitzar la renda amb la feina. En la segona fase, que s'implementarà en els pròxims anys, s'ampliarà el nombre de beneficiaris a més persones amb ingressos baixos.

S'espera que per al 2027 tots els canvis estiguin implementats correctament. La nova reforma promet ser una eina fonamental per reduir la pobresa a Catalunya i millorar la qualitat de vida de moltes famílies vulnerables.