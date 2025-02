Ajuda de 1.000 euros: si els teus fills van néixer a partir de 2007, tens dret a això

El Govern d'Espanya ofereix una ajuda econòmica destinada a les famílies amb fills nascuts o adoptats des de 2007. Aquesta prestació, que s'abona en un únic pagament, busca donar suport a les famílies amb fills en situacions determinades.

Per sol·licitar l'ajuda, cal seguir el procés establert per la Seguretat Social. Aquest tràmit exigeix complir certs requisits i respectar els terminis fixats. Com en tota mesura d'aquest tipus, és important considerar l'impacte que el seu finançament té en el conjunt de l'economia.

Requisits per sol·licitar l'ajuda

Per poder accedir a l'ajuda econòmica, els progenitors han de reunir tota la documentació necessària per validar el seu dret a la prestació. Aquesta documentació és clau per evitar retards i assegurar que l'ajuda es destina a les famílies que compleixen amb les condicions establertes. Els requisits que s'han de complir són els següents:

Residència a Espanya : Els progenitors han de viure en territori espanyol.

: Els progenitors han de viure en territori espanyol. Límits d'ingressos : Els ingressos familiars no han de superar els límits establerts per la llei. Si els ingressos dels progenitors són més grans que el llindar, no es podrà accedir a l'ajuda.

: Els ingressos familiars no han de superar els límits establerts per la llei. Si els ingressos dels progenitors són més grans que el llindar, no es podrà accedir a l'ajuda. No rebre altres ajudes similars : No es pot rebre aquesta ajuda si ja s'ha sol·licitat alguna altra prestació d'aquest tipus.

: No es pot rebre aquesta ajuda si ja s'ha sol·licitat alguna altra prestació d'aquest tipus. Progenitors que conviuen : Qualsevol dels progenitors podrà ser el beneficiari si conviuen amb el nen.

: Qualsevol dels progenitors podrà ser el beneficiari si conviuen amb el nen. Famílies monoparentals : En aquest cas, el progenitor amb qui resideixi el menor serà qui rebi l'ajuda.

: En aquest cas, el progenitor amb qui resideixi el menor serà qui rebi l'ajuda. Discapacitat : Si algun dels progenitors o el menor té una discapacitat igual o superior al 65%, haurà d'acreditar-ho amb la documentació corresponent.

: Si algun dels progenitors o el menor té una discapacitat igual o superior al 65%, haurà d'acreditar-ho amb la documentació corresponent. Famílies nombroses: Les famílies amb més d'un fill a càrrec han de presentar la documentació que acrediti aquesta situació.

Com sol·licitar l'ajuda i quins documents presentar

Per sol·licitar aquesta ajuda econòmica, necessitaràs presentar una sèrie de documents essencials:

Document d'identitat : El DNI dels progenitors.

: El DNI dels progenitors. Llibre de família o certificat de naixement : Un document que certifiqui la relació familiar.

: Un document que certifiqui la relació familiar. Justificant d'ingressos : Un document que acrediti els ingressos anuals de la unitat familiar.

: Un document que acrediti els ingressos anuals de la unitat familiar. Certificat de discapacitat : En cas que algun dels progenitors o el fill tingui una discapacitat, s'haurà de presentar el títol de minusvalidesa.

: En cas que algun dels progenitors o el fill tingui una discapacitat, s'haurà de presentar el títol de minusvalidesa. Sentència de divorci o custòdia: En cas de separació, s'ha de presentar la sentència judicial o el document que certifiqui la custòdia del menor.

La sol·licitud pot realitzar-se a la Seu Electrònica de la Seguretat Social o als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social. És necessari disposar d'un certificat digital o cl@ve permanent per fer la sol·licitud online.

Si no es disposa d'aquestes eines, es pot realitzar el tràmit de manera presencial. La sol·licitud s'ha de presentar en un termini de cinc anys des del naixement o adopció del nen. Cal destacar que passat aquest termini, no es podrà accedir a l'ajuda econòmica.