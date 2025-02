Hisenda es frega les mans gràcies a aquests espanyols: quin dineral

El 2024, Hisenda ha vist un augment significatiu en els seus ingressos pels impostos relacionats amb la venda de turismes i les multes de trànsit. Aquests ingressos no només provenen de les típiques sancions. La veritat és que també surten d'altres impostos associats a la compra de vehicles i les xifres de l'any passat són realment elevades.

Recaptació per la venda de turismes: Hisenda cada any guanya més

L'impost de matriculació, que s'aplica en adquirir un vehicle nou, ha estat una font important d'ingressos. El 2024, aquest impost va recaptar 777,69 milions d'euros, un 7,41% més que el 2023, d'un total de vendes sobre 25.000 milions d'euros.

La quota mitjana per vehicle va ser de 739 euros. Una quantitat que indica que els conductors han estat pagant més per aquest impost.

Aquest va ser el millor mes de 2024 en matriculacions: un augment del 25%

Desembre es va destacar com el millor mes pel que fa a matriculacions de turismes. Es van registrar 110.423 unitats, un increment del 25,24% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest augment en les vendes de vehicles va contribuir a la major recaptació per l'impost de matriculació.

A més dels impostos per la venda de vehicles, Hisenda obté ingressos de les multes de trànsit. El cas és que l'Agència Tributària recapta uns 500 milions d'euros cada any, una quantitat important a sumar a la ja citada per venda de turismes.

Hisenda es mostra satisfeta amb aquesta alta recaptació

Davant d'aquestes dades, Hisenda es mostra satisfeta amb l'augment en la recaptació. L'increment en els ingressos per impostos relacionats amb venda de turismes i les multes de trànsit reflecteix una major activitat econòmica i un compliment més estricte de les normatives fiscals. Aquestes xifres permeten a Hisenda "fer caixa" i disposar de més recursos per finançar serveis públics i altres necessitats de l'Estat.

Amb tot, el 2024, Hisenda ha aconseguit incrementar significativament els seus ingressos. I tot, gràcies als impostos associats a la venda de turismes i les multes de trànsit. Aquests resultats reflecteixen una major activitat en el mercat de vehicles i un compliment més rigorós de les normatives fiscals per part dels conductors.