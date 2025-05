Oficial: Unicaja fa un gir radical i els seus clients no paren d'aplaudir, increïble

Unicaja ha rellançat la seva Banca Privada, presentant una nova marca i una identitat exclusiva que ha estat rebuda amb entusiasme pels seus clients. Aquest canvi forma part del seu Pla Estratègic 2025-2027, centrat a oferir un servei més sofisticat i personalitzat per a clients d'alt patrimoni.

La nova Unicaja Banca Privada es caracteritza per una atenció diferenciada a través de centres i oficines especialitzades en 23 localitats espanyoles, recolzades per més de 900 sucursals del banc. Un equip inicial de més de 100 gestors especialitzats proporcionarà assessorament personalitzat, amb plans d'ampliar aquesta plantilla en els pròxims anys.

Unicaja fa un pas endavant per alegria dels seus clients: la nova Banca Privada ho canvia tot

Entre les novetats, s'inclouen serveis d'assessorament i gestió de carteres amb arquitectura oberta o millores tecnològiques en els canals digitals. Al seu torn, també destaca per la implementació d'intel·ligència artificial i atenció preferent en els canals remots.

A més, s'han introduït eines com un nou broker de valors i un mur digital per millorar l'experiència del client. L'entitat ha reforçat la seva societat gestora Unigest i ha integrat el negoci de gestió de patrimonis d'Unicorp Patrimonio, consolidant la seva oferta per a clients d'alt patrimoni.

Amb aquests canvis, Unicaja busca posicionar-se com el banc principal per als seus clients més exigents. Oferint un servei més complet i adaptat a les seves necessitats.

Unicaja fa un pas endavant en la transformació del seu negoci: pren nota

Aquest rellançament ha estat presentat davant clients en un esdeveniment celebrat a l'estadi Santiago Bernabéu, aprofitant el patrocini d'Unicaja al Real Madrid. La presentació ha generat una resposta molt positiva, amb aplaudiments de milers de clients que valoren les millores introduïdes.

Amb aquesta iniciativa, Unicaja fa un pas endavant en la transformació del seu negoci, enfocant-se en els segments de més valor com la Banca Privada i la Banca Personal. Uns que actualment gestionen recursos per valor de 40.000 milions d'euros.

El cas és que la nova Unicaja Banca Privada representa un salt de qualitat en el servei ofert als clients d'alt patrimoni, combinant atenció personalitzada, tecnologia avançada i una identitat exclusiva que ha estat àmpliament aplaudida pels seus clients.