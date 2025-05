Comprovat: Unicaja troba la tecla per alegria de milers de clients, fes-ho avui

Unicaja ha donat amb la tecla per millorar el dia a dia de milers d'autònoms i pimes a Espanya. Amb el seu servei Soluciona T, l'entitat ofereix una àmplia gamma d'eines i avantatges dissenyades per facilitar la gestió dels negocis. A més, ofereix un notable alleujament en la càrrega administrativa i financera d'aquests professionals.

Unicaja dona el millor de si a pimes i autònoms: això ho canvia tot

Soluciona T és una iniciativa d'Unicaja que agrupa serveis i productes especialment pensats per a autònoms i petites empreses. El seu objectiu és proporcionar solucions pràctiques que simplifiquin les tasques diàries i fomentin el creixement empresarial.

Entre les opcions que ofereix Unicaja a través de Soluciona T es troben el programari de comptabilitat. Parlem d'eines digitals que permeten portar un control eficient de les finances del negoci.

Accés a experts legals per resoldre dubtes i gestionar assumptes legals relacionats amb l'activitat empresarial. Possibilitat de disposar de vehicles mitjançant lloguer a llarg termini, amb manteniment i assegurances incloses, adaptats a les necessitats del negoci.

Assistència en la gestió i sol·licitud d'ajudes públiques, com el Kit Digital, facilitant el procés i augmentant les possibilitats d'èxit. Altres avantatges inclouen la devolució de 300 euros anuals per domiciliar impostos i assegurances socials, i 120 euros per compres amb targetes professionals.

Per què és necessari utilitzar Soluciona T i com accedir-hi?

La gestió d'un negoci implica múltiples responsabilitats que poden resultar aclaparadores. Soluciona T ofereix eines que permeten automatitzar processos, reduir costos i estalviar temps, permetent als autònoms i pimes centrar-se en fer créixer el seu negoci.

Per gaudir dels beneficis de Soluciona T, és necessari ser client de Unicaja i adherir-se al Pla Zero Professional. Aquest pla ofereix avantatges addicionals, com l'exempció de comissions en comptes i serveis habituals. L'adhesió pot realitzar-se en qualsevol oficina d'Unicaja abans del 31 de desembre de 2025.

Satisfacció garantida: tots respiren alleujats

Els usuaris de Soluciona T han expressat una alta satisfacció amb el servei, destacant la facilitat d'ús, l'estalvi de temps i diners, i el suport constant d'Unicaja en la gestió dels seus negocis. L'entitat es posiciona així com un aliat estratègic per a autònoms i pimes, compromès amb el seu èxit i creixement.

Així, Soluciona T d'Unicaja és una solució integral que proporciona les eines necessàries per optimitzar la seva gestió diària, reduir càrregues administratives i enfocar-se en el desenvolupament de la seva activitat empresarial. Amb beneficis tangibles i un enfocament centrat en el client, és una opció altament recomanable per a aquells que busquen eficiència i suport en el seu camí empresarial.