Avís urgent de BBVA als que usen Bizum: aquest gest és definitiu, tingues-ho en compte

BBVA ha emès un advertiment per a tots els usuaris de Bizum: una vegada que es realitza un enviament de diners a través d'aquesta plataforma, no és possible cancel·lar-lo ni revertir-lo. Això es deu a la naturalesa immediata de les transaccions de Bizum, que es completen en qüestió de segons. Per tant, és crucial verificar acuradament les dades abans de confirmar qualsevol enviament.

Alerta de BBVA: què passa si envies un Bizum al número equivocat

Si realitzes un Bizum a un número de telèfon incorrecte, els diners arribaran al destinatari en només cinc segons i no podràs anul·lar l'operació. L'única manera de recuperar els diners és que la persona que els va rebre accedeixi a tornar-te'ls.

Si el receptor està registrat a Bizum, pot utilitzar l'opció de "Tornar" des de la seva aplicació. En cas que no estigui registrat, el sistema li enviarà un SMS d'invitació que caduca en dos dies; si no es registra en aquest termini, els diners tornaran automàticament al teu compte.

Què fer si el receptor no torna els diners?

Si la persona que va rebre el Bizum per error no torna els diners, pots contactar amb el teu banc per intentar solucionar la situació. BBVA, per exemple, pot iniciar un procés interbancari per sol·licitar la devolució, encara que aquest procediment pot implicar una comissió de 20 euros.

Si el receptor es nega a tornar els diners, podries considerar emprendre accions legals per apropiació indeguda, segons l'article 254 del Codi Penal. D'altra banda, BBVA recomana seguir aquests consells per evitar errors en utilitzar Bizum.

Selecciona el destinatari des de la teva agenda de contactes en lloc d'introduir manualment el número de telèfon. I verifica acuradament les dades del destinatari abans de confirmar l'enviament.

Evita realitzar transaccions apressades; pren-te el temps necessari per revisar la informació. Si reps una sol·licitud de diners inesperada, verifica la seva autenticitat abans d'acceptar-la. En cas de dubte o sospita de frau, contacta immediatament amb el teu banc.

Els clients de BBVA dicten sentència

Molts usuaris de Bizum han compartit experiències positives en rebre diners per error i tornar-los al remitent, destacant la importància de l'honestedat i la bona fe en aquestes situacions. No obstant això, també hi ha casos en què els receptors no tornen els diners.

Això genera frustració i la necessitat de recórrer a procediments més complexos per intentar recuperar els fons. La lliçó que BBVA vol transmetre és la importància de verificar les dades abans de realitzar un enviament de diners a través de Bizum. Atès que les transaccions són immediates i irrevocables, un petit error pot tenir conseqüències significatives.