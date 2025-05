Alerta urgent de Banco Sabadell sobre els caixers: et pot jugar una mala passada

Banco Sabadell ha emès un avís urgent per a tots els seus clients que utilitzen caixers automàtics. L'entitat alerta sobre un problema que pot sorgir en utilitzar aquests dispositius, la retenció inesperada de la targeta. Aquest incident pot deure's a mesures de seguretat o fallades tècniques i és fonamental saber com actuar per resoldre la situació de manera segura.

Molts ulls amb això de Banco Sabadell: problema a solucionar al caixer

Si la teva targeta és retinguda, el primer és mantenir la calma i és normal sentir-se nerviós, però actuar amb tranquil·litat és essencial. No t'allunyis del caixer; espera uns minuts per veure si la màquina retorna la targeta. Si no és així, acudeix a l'oficina més propera per gestionar-ne la recuperació, pots demanar cita prèvia per agilitzar el procés.

Per a més seguretat, Banco Sabadell recomana apagar temporalment la teva targeta des de la seva aplicació mòbil. Accedeix al menú principal, selecciona "Targetes", tria la targeta corresponent, fes clic a "La meva targeta", després a "Bloqueig de targeta" i selecciona "Apagat temporal". Finalment, signa l'operació per confirmar.

Banco Sabadell ofereix el servei Instant Money, que permet retirar diners sense necessitat de la targeta física. Per utilitzar-lo, obre l'app de Banco Sabadell, accedeix al menú principal, selecciona "Targetes", tria la targeta afectada, fes clic a "Instant Money" i segueix les instruccions. Aquest servei et permetrà retirar diners de manera segura i ràpida.

'Tips' pràctics per evitar ensurts al caixer

Per minimitzar el risc d'incidències als caixers, Banco Sabadell ofereix els següents consells pràctics. Revisa el caixer abans d'utilitzar-lo; assegura't que no hi hagi objectes estranys a la ranura de la targeta o al teclat.

Cobreix el teclat en introduir el teu PIN per impedir que càmeres ocultes o persones properes vegin el teu codi. Després de completar la teva operació, prem "Cancel·lar" per tancar la sessió i evitar que tercers accedeixin al teu compte.

Utilitza caixers en zones il·luminades i concorregudes. Assegura't d'introduir el PIN correctament per evitar bloquejos. No forcis la targeta; si el caixer presenta resistència en inserir-la o retirar-la, no la forcis.

Resposta salvadora de Banco Sabadell als seus clients

Banco Sabadell demostra un compromís total amb els seus clients en proporcionar solucions efectives davant incidències als caixers. L'entitat ofereix assistència a través de la seva aplicació mòbil, oficines i servei d'atenció al client. A més, proporciona consells pràctics per evitar problemes i garantir una experiència bancària segura i tranquil·la.

Si experimentes problemes amb els caixers de Banco Sabadell, recorda mantenir la calma i seguir els passos recomanats. L'entitat està preparada per ajudar-te i garantir la seguretat de les teves operacions bancàries.