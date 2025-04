Oficial: Hisenda alegra a molts amb això de la Declaració de la Renda, quin dineral

La Campanya de la Declaració de la Renda 2024-2025 porta bones notícies per a propietaris d'habitatges llogats i per a aquells que encara poden beneficiar-se de deduccions per habitatge habitual. Aquí, t'expliquem de manera senzilla les deduccions disponibles, els requisits i els límits establerts per Hisenda.

Deducció per a propietaris: atent a això d'Hisenda sobre la Renda 2024

Si ets propietari i tens un habitatge llogat, és fonamental que declaris els ingressos obtinguts pel lloguer en la teva Declaració de la Renda. No obstant això, també pots restar certes despeses deduïbles relacionades amb l'habitatge llogat.

És important conservar totes les factures i justificants d'aquestes despeses per presentar-los en cas d'una revisió per part d'Hisenda. Entre aquestes despeses s'inclouen:

Interessos de la hipoteca: Els interessos pagats pel préstec hipotecari de l'habitatge llogat són deduïbles.

Assegurança de llar: La prima de l'assegurança de llar és una despesa deduïble.

Despeses de manteniment i reparació: Les inversions destinades a mantenir l'habitatge en bon estat, excloent millores o ampliacions, són deduïbles.

Altres despeses: Impostos i taxes com l'IBI, despeses de comunitat, subministraments si els paga el propietari, entre altres.

Deducció per inversió en habitatge habitual

Per a aquells que van adquirir el seu habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013, encara és possible beneficiar-se de la deducció per inversió en habitatge habitual. Aquesta deducció permet desgravar el 15% de les quantitats pagades en l'any per la compra o rehabilitació de l'habitatge. Incloent el capital amortitzat, la part del préstec hipotecari que correspon al capital.

També inclou els interessos pagats del préstec hipotecari i altres despeses, com assegurances vinculades a la hipoteca, com l'assegurança de llar. El límit màxim d'aquesta deducció és de 9.040 euros anuals. Per aplicar-la, és necessari que l'habitatge sigui la residència habitual del contribuent i que s'hagi adquirit abans de la data esmentada.

Deducció per lloguer d'habitatge habitual per a inquilins

A més, els inquilins que van signar el seu contracte de lloguer abans de l'1 de gener de 2015 poden aplicar una deducció estatal del 10,05% de les quantitats pagades pel lloguer, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros anuals. La base màxima d'aquesta deducció és de 9.040 euros anuals.

Així mateix, moltes comunitats autònomes ofereixen deduccions addicionals per a inquilins, amb requisits i límits específics. Per exemple, a Andalusia es permet deduir el 15% de les quantitats pagades en concepte de lloguer, amb un límit de 900 euros anuals, per a contribuents menors de 35 anys.