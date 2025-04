Oficial: Eufòria al Banco Santander després de confirmar la gran notícia

Banco Santander ha confirmat una notícia que ha generat entusiasme en el sector empresarial: el 2024, l'entitat ha finançat un espectacular nombre d'empreses, més de 50.000. Al seu torn, va destinar més de 330.000 milions d'euros l'any passat en suport a pimes i emprenedors en 11 països.

Suport ferri a les pimes: Banco Santander ho va tornar a fer el 2024

Les petites i mitjanes empreses representen el 99% del teixit empresarial a Espanya i generen més d'11 milions de llocs de treball. Conscient de la seva importància, Santander ha liderat iniciatives per recolzar el seu creixement i el 2024 va donar suport a 52.570 empreses i projectes emprenedors.

El 2024, l'entitat ha estat líder en Préstecs ICO, amb una quota del 39% i 816 milions d'euros destinats principalment a pimes i autònoms. A més, en col·laboració amb el Grup BEI, s'han mobilitzat 1.200 milions d'euros per donar suport a pimes i mid-caps a Espanya. Enfocant-se en projectes mediambientals i d'emprenedoria femenina.

Santander X: plataforma global d'impuls empresarial

Santander X, la plataforma global del banc, ha ampliat la seva oferta el 2024. Ho ha fet per brindar formació gratuïta en àrees com màrqueting digital, ciberseguretat i intel·ligència artificial. També ofereix descomptes en productes tecnològics i serveis legals.

En el primer semestre de l'any, prop de 6.000 projectes emprenedors, startups i pimes han participat en les seves iniciatives. I més de 200 companyies formen part de la comunitat exclusiva Santander X 100.

Des de Banco Santander, s'ha expressat satisfacció per aquests èxits. Rafael Hernández, director global adjunt de Santander Universidades, va destacar que la proposta de valor de Santander X és única en el sector, responent integralment a les necessitats d'empreses i emprenedors.

Objectius per al 2025: seguir enfortint les pimes

Mirant cap al 2025, Banco Santander es proposa seguir enfortint el seu suport a les pimes. Entre els seus objectius hi ha ampliar el finançament, oferir més recursos formatius i facilitar la internacionalització de les empreses. L'entitat busca consolidar-se com el banc de referència per a les pimes, promovent el seu creixement i adaptació en un entorn digital en constant evolució.

Amb aquestes accions, Banco Santander referma el seu compromís amb el teixit empresarial. Impulsant el desenvolupament econòmic i la innovació a Espanya i altres països.