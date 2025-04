BBVA avisa per última vegada: aprofita-ho o te'n penediràs per a tota la vida

BBVA ha llançat una promoció que no pots deixar passar. I és que si obres un Compte Nòmina Sense Comissions i domicilies la teva nòmina o pensió, rebràs 400 euros per la cara. Però atenció, aquesta oferta és per temps limitat i finalitza el 28 d'abril de 2025.

BBVA no ho avisa més: què has de fer per emportar-te 400 euros

Per beneficiar-te d'aquesta promoció, segueix aquests passos. Obre un Compte Nòmina Sense Comissions, has de ser nou client de BBVA i realitzar l'obertura a través dels seus canals digitals.

Domicilia la teva nòmina o pensió, l'ingrés ha de ser de 800 euros mensuals i mantenir-se durant 12 mesos. Introdueix el codi promocional durant el procés d'alta, assegura't d'ingressar el codi NOMINA400 per activar la promoció.

A més, BBVA ofereix el Servei Canvi de Banc. Un que t'ajuda a traslladar la teva nòmina i rebuts des d'una altra entitat de forma senzilla i gratuïta.

Per què és una oferta irrebutjable? BBVA t'ho torna a recordar

Aquesta promoció de BBVA destaca per la seva simplicitat i beneficis. Pren nota de tots ells, perquè t'encantaran, així com a la resta de clients.

Sense comissions: el compte no té despeses d'administració ni manteniment.

Targeta de dèbit gratuïta: inclou una targeta sense cost d'emissió ni manteniment.

Gestió digital completa: pots realitzar totes les teves operacions a través de l'app o la web de BBVA.

Pla Convida un Amic: si recomanes el compte als teus coneguts, ambdós podeu rebre recompenses addicionals.

Què diu BBVA sobre aquest compte? Tot avantatges

BBVA presenta el Compte Nòmina Sense Comissions com una solució senzilla i sense complicacions per gestionar les teves finances. L'entitat destaca la facilitat d'obertura, que pot completar-se en minuts mitjançant un selfie o utilitzant la Cl@ve PIN de l'Administració Pública.

A més, ressalta la possibilitat de gestionar les teves finances personals i familiars des de la seva app, que ofereix més de 800 funcions. Recorda, aquesta promoció finalitza el 28 d'abril de 2025.

Si estàs considerant canviar de banc o obrir un nou compte, aquesta és la teva oportunitat de fer-ho amb una recompensa. Per a més informació i per iniciar el procés d'obertura, visita el lloc oficial de BBVA.