L'últim de Banco Santander deixa perplexos milers de clients: ja es pot fer

Banco Santander ha sorprès els seus clients més viatgers amb una promoció que converteix els àpats en restaurants en una oportunitat per acumular Avios, el programa de punts d'Iberia. El cas és que els titulars de la Targeta Crèdit Santander subscrits al Pla Santander Iberia Plus Premium podran multiplicar per 5 els Avios que obtenen en pagar en restaurants participants.

La promoció de la qual tothom parla: Banco Santander encerta de ple

Per aprofitar aquesta oferta, els clients han d'estar subscrits al Pla Santander Iberia Plus Premium. A més, hauran de pagar amb la seva Targeta Crèdit Santander en restaurants adherits a la promoció.

D'aquesta manera, per cada dos euros gastats, s'obtindran 5 Avios en lloc de l'Avios habitual. Aquesta promoció és vàlida durant tot el mes d'abril i està dissenyada per incentivar l'ús de la targeta en establiments de restauració.

Avantatges del Pla Santander Iberia Plus Premium

El Pla Santander Iberia Plus Premium, amb un cost de 4€ al mes i una permanència mínima de dos mesos, ofereix múltiples beneficis. Per exemple, l'acumulació d'Avios: 1 Avios per cada 2€ de despesa amb la targeta de crèdit.

Bonificacions mensuals: 100 Avios per domiciliar la nòmina o pensió i altres 100 Avios per domiciliar rebuts.

Descomptes en vols: 10% de descompte en reservar vols a iberia.com.

Avios extra en vols: 25% addicional d'Avios en volar amb Iberia.

Avios de benvinguda: 15.000 Avios en realitzar una despesa d'almenys 700€ amb la targeta. Han de fer-ho en els tres primers mesos des de la subscripció al pla.

Aquests Avios poden ser utilitzats en vols, hotels, lloguer de cotxes i altres experiències, oferint una àmplia gamma d'opcions per als viatgers.

Els clients de Banco Santander estan més que satisfets

La comunitat de clients ha rebut aquesta promoció amb entusiasme. Molts destaquen la facilitat d'acumular Avios en activitats quotidianes com sortir a menjar. A més, la possibilitat de bescanviar els punts per vols i altres serveis ha estat molt valorada.

En fòrums i xarxes socials, els usuaris comparteixen les seves experiències positives i recomanen el pla a altres clients del banc. La combinació de beneficis i l'oportunitat de viatjar més per menys ha generat una resposta molt favorable.

Amb el Pla Santander Iberia Plus Premium, els clients poden gaudir de múltiples avantatges i acostar-se més als seus propers destins. Per a més informació i per consultar el llistat de restaurants participants, visita la pàgina oficial del Banco Santander.