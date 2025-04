Bones notícies d'Hisenda a milers d'espanyols: farà la vista grossa

L'Agència Tributària ha anunciat una mesura que beneficiarà a molts contribuents a Espanya: perdonarà automàticament els deutes fiscals que siguin mínims. Aquesta decisió, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), busca evitar els costos administratius que comporta la gestió de deutes de tan petita quantia.

Hisenda té un missatge per a aquests espanyols: et perdonarà

Des de juny de 2022, Hisenda ha establert que no reclamarà els deutes que siguin inferiors a tres euros. Aquesta mesura s'aplica de forma automàtica, sense necessitat que el contribuent realitzi cap tràmit.

L'objectiu és evitar processos de cobrament que resulten més costosos que el propi deute. Amb tot, els deutes amb Hisenda poden classificar-se en:

Deutes tributaris: Impostos no pagats, com l'IRPF o l'IVA.

Sancions: Multes per infraccions fiscals.

Recàrrecs: Interessos per pagaments fora de termini.

És important tenir en compte que, encara que els deutes inferiors a tres euros es perdonen automàticament, els deutes majors continuen sent exigibles. I poden comportar recàrrecs o sancions si no s'abonen en termini.

Què no et poden embargar? Hisenda aclareix els dubtes

Hisenda té la facultat d'embargar béns o ingressos per saldar deutes pendents, però existeixen límits legals per protegir els contribuents. No es pot embargar el salari que no superi el SMI i alguns béns necessaris per a la vida diària o l'exercici professional estan protegits.

Aquestes mesures busquen garantir que els contribuents mantinguin un nivell de vida digne, fins i tot en situacions de deute. Hisenda aclareix que el perdó de deutes inferiors a tres euros s'aplica de forma automàtica. I no requereix cap acció per part del contribuent.

És fonamental mantenir-se informat sobre les obligacions fiscals

A més, ha recordat que existeixen mecanismes, com la Llei de Segona Oportunitat, que permeten als contribuents amb deutes majors renegociar. O fins i tot cancel·lar part de les seves obligacions, sempre que es compleixin certs requisits.

La decisió d'Hisenda de perdonar automàticament els deutes inferiors a tres euros representa una bona notícia per a molts espanyols, en eliminar petites càrregues fiscals que resultaven costoses de gestionar.

És vital mantenir-se informat sobre les obligacions fiscals i buscar assessorament en cas de dificultats econòmiques per evitar problemes. Per a més informació, pots consultar la resolució oficial al BOE o visitar la pàgina web de l'Agència Tributària.