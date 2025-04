Bogeria total a Banco Santander: ja és oficial, la competència es mor d'enveja

Notícia bomba en el món empresarial! Banco Santander ha estat reconegut com una de les millors empreses per desenvolupar una carrera professional, segons el prestigiós rànquing 'Top Companies 2024' de LinkedIn. Aquest reconeixement ha desfermat l'eufòria a l'entitat i ha deixat la seva competència verda d'enveja.

Cada any, LinkedIn publica la seva llista 'Top Companies', que destaca les 25 millors empreses per treballar a Espanya. Aquest rànquing es basa en criteris com el creixement dels empleats, el desenvolupament d'habilitats, l'estabilitat de l'empresa i la diversitat de gènere, entre altres.

Banco Santander, en el rànquing 'Top Companies' de LinkedIn: tot un èxit

En l'última actualització, Banco Santander ha aconseguit el quart lloc en el rànquing, consolidant-se com una de les empreses més atractives per a aquells que busquen avançar en la seva carrera professional. Aquest assoliment és especialment significatiu.

I és que el banc compta amb més de 5.000 empleats a nivell global i almenys 500 a Espanya, complint amb els requisits establerts per LinkedIn per formar part d'aquesta prestigiosa llista.

Mèrits de Banco Santander

L'èxit de Banco Santander en aquest rànquing es deu a diverses iniciatives enfocades en el benestar i desenvolupament dels seus empleats. L'entitat ha implementat polítiques que promouen un ambient de treball positiu, fomenten la igualtat i diversitat, i ofereixen oportunitats de creixement professional.

A més, ha estat reconeguda amb la certificació europea Top Employers 2025, que avala l'excel·lència de les seves condicions laborals i la seva contribució al desenvolupament personal i professional del seu equip. Mentre Banco Santander celebra aquest assoliment, altres entitats financeres observen amb atenció. La inclusió en el 'Top Companies' de LinkedIn no només millora la reputació del banc.

També el posiciona com un ocupador d'elecció, atraient i retenint talent d'alta qualitat. Aquest reconeixement reforça la posició de Banco Santander en el mercat i el distingeix dels seus competidors.

Reacció de Banco Santander al quart lloc

La notícia ha estat rebuda amb entusiasme dins de l'organització. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, va expressar la seva satisfacció, destacant que aquest reconeixement és el resultat de l'esforç i dedicació dels més de 200.000 empleats que conformen el banc a Europa i Amèrica.

Aquest reconeixement en el 'Top Companies' de LinkedIn subratlla el compromís de Banco Santander amb l'excel·lència i el desenvolupament del seu equip humà, consolidant la seva reputació com una de les millors empreses per treballar i avançar en la carrera professional.