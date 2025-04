Oficial: l'últim d'Hisenda sobre la Renda encanta a molts, no donaràs crèdit

Hisenda ha llançat una novetat que ha sorprès molts contribuents. A La Rioja i Comunitat Valenciana, és possible deduir en la Declaració de la Renda les despeses relacionades amb activitats esportives i quotes de gimnàs. Aquesta mesura busca fomentar l'exercici físic i promoure hàbits de vida saludables entre els ciutadans.

Hisenda fa un gest en la Renda si vius a La Rioja: fins a 300 euros de deducció

Els residents a La Rioja poden beneficiar-se d'una deducció del 30% de les despeses en serveis esportius, amb un límit de 300 euros anuals. Aquesta deducció aplica a despeses en gimnasos, instal·lacions esportives, classes d'esport o educació física, i llicències federatives emeses per federacions riojanes.

Per accedir a aquesta deducció, és necessari que els serveis s'hagin prestat durant l'any fiscal corresponent i dins de La Rioja. A més, s'ha de comptar amb factures completes que recolzin les despeses, ja que les factures simplificades no són vàlides.

Per a persones majors de 65 anys i aquelles amb una discapacitat igual o superior al 33%, la deducció s'incrementa al 100% de les despeses, mantenint el límit de 300 euros anuals.

Deducció a la Comunitat Valenciana per anar al gimnàs

A la Comunitat Valenciana, els contribuents poden deduir el 30% de les quantitats pagades per serveis esportius, amb un límit de 150 euros anuals. Aquesta deducció inclou despeses en gimnasos, clubs esportius, federacions, associacions esportives i la compra d'equipament obligatori per a esports federats.

També es contemplen serveis d'entrenament personal i professionals com fisioterapeutes i dietistes-nutricionistes. Per obtenir-la, la suma de la base liquidable general i de l'estalvi no superarà els 32.000 euros en tributació individual o 48.000 euros en conjunta. És essencial disposar de factures i justificants de pagament realitzats per mitjans bancaris.

Altres detalls de la deducció d'Hisenda per a la Renda 2024

La deducció augmenta al 50% per a contribuents majors de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 33%. Per a majors de 75 anys o amb una discapacitat del 65% o més, la deducció és del 100%, sempre respectant el límit de 150 euros anuals.

Aquestes deduccions representen un incentiu significatiu perquè els residents de La Rioja i Comunitat Valenciana adoptin un estil de vida més actiu i saludable. És recomanable revisar la normativa vigent i conservar tota la documentació necessària per beneficiar-se d'aquests avantatges fiscals en la Declaració de la Renda.