Recomanat: BBVA envia un missatge rotund a tots els seus clients, milers de beneficis

BBVA ha destacat recentment la importància i els múltiples avantatges del pagament sense contacte o contactless. Aquesta tecnologia permet realitzar pagaments de manera ràpida, segura i còmoda, simplement acostant la targeta o el mòbil al terminal de pagament. En un món on la immediatesa és clau, BBVA aposta per solucions que facilitin la vida dels seus clients.

Per què hauríem d'utilitzar el pagament contactless? BBVA ho deixa claríssim

El pagament contactless ofereix una experiència d'usuari superior. En no requerir inserir la targeta ni introduir un PIN en compres menors a un import determinat, s'agilitza el procés de pagament. A més, en mantenir la targeta a les nostres mans, es redueix el risc de clonació o pèrdua i així, el pagament contactless ens ofereix tots aquests avantatges.

Rapidesa: Les transaccions es completen en segons, reduint les cues als comerços.

Comoditat: Només cal acostar la targeta o el dispositiu mòbil al terminal, sense contactes físics.

Seguretat: Cada transacció genera un codi únic, dificultant fraus. A més, la targeta roman sempre en mans del client.

Adaptabilitat: Compatible amb diversos dispositius, des de targetes fins a smartphones i wearables.

Implicacions per als clients de BBVA

Per als clients de BBVA, adoptar el pagament contactless significa accedir a una forma de pagament moderna i eficient. A més, BBVA ha implementat funcionalitats innovadores com Safetap, que permet activar la signatura biomètrica per a operacions, eliminant la necessitat de rebre codis per SMS.

Això no només agilitza les transaccions pel bé dels seus clients. També reforça la seguretat en prevenir ciberdelictes realment perillosos i danyosos com el 'smishing'.

Nous avenços de BBVA en tecnologia contactless

BBVA continua explorant i desenvolupant noves solucions en l'àmbit del pagament sense contacte, com la integració de tecnologies biomètriques per a pagaments "invisibles". Gràcies a això, el reconeixement facial permet transaccions sense necessitat d'intervenció física.

Aquest sistema ja ha estat provat amb èxit entre empleats de l'entitat, i s'espera la seva expansió en el futur. A més, BBVA ha incorporat codis QR al revers de les seves targetes sense numeració en països com Mèxic i Perú.

Aquests codis xifrats contenen informació essencial de la targeta, permetent autenticacions més directes i segures, i reduint el risc de fraus com el 'vishing'. Amb tot, BBVA referma el seu compromís amb la innovació i la seguretat. Oferint als seus clients eines que no només faciliten les transaccions diàries, sinó que també protegeixen la seva informació i brinden una experiència bancària superior.