Oficial: Hisenda ho adverteix als usuaris de Wallapop i Vinted, molt de compte

L'Agència Tributària ha llançat un avís urgent dirigit a milers de contribuents. Està enfocat a aquells que generen ingressos a través de plataformes digitals com Wallapop, Vinted o Airbnb.

Aquest any, per primera vegada, Hisenda ha incorporat dades relacionades amb activitats en aquestes plataformes en els esborranys de la Campanya de la Renda 2024. I tot amb l'objectiu de garantir el compliment de la llei i facilitar la correcta presentació de les declaracions.

Hisenda ho aclareix a milers d'espanyols: has de tenir-ho en compte en la Renda 2024

Hisenda ha enviat 330.000 avisos preventius a contribuents que han obtingut ingressos mitjançant vendes de béns a Wallapop o Vinted. O bé del lloguer de béns immobles o vehicles mitjançant serveis com Airbnb o la prestació de serveis professionals en aquestes plataformes.

Aquests avisos s'han generat després del creuament de dades entre Hisenda i les plataformes digitals. L'objectiu d'això és informar els usuaris sobre les seves possibles obligacions fiscals.

Què han de fer els contribuents que usin Wallapop o Vinted? Fes cas a Hisenda

Els usuaris que rebin aquests avisos han de revisar les seves dades fiscals en l'esborrany de la Renda. Han de declarar els guanys obtinguts que superin els 2.000 euros anuals. O bé si han realitzat més de 30 operacions a l'any en aquestes plataformes.

A més, necessiten justificar els guanys patrimonials quan el preu de venda d'un article sigui superior al preu de compra, aportant documents que acreditin el cost d'adquisició.

És important destacar que no totes les transaccions realitzades en aquestes plataformes generen una obligació tributària. Per exemple, si es ven un article pel mateix preu o menys del que es va comprar, no és necessari declarar-ho.

Altres avisos inclosos en la Campanya de la Renda 2024-2025

A més dels avisos relacionats amb plataformes digitals, Hisenda ha incorporat en aquesta campanya 889.000 avisos sobre ingressos obtinguts mitjançant monedes virtuals. També 998.000 avisos relacionats amb rendes d'altres països i 836.000 avisos per lloguer d'immobles.

En total, es preveu l'enviament de més de tres milions d'avisos preventius durant la Campanya de la Renda 2024. I és que el gran objectiu d'Hisenda és promoure el compliment fiscal i evitar errors en les declaracions.

Si utilitzes plataformes com Wallapop, Vinted o Airbnb per vendre productes, llogar propietats o prestar serveis, has d'estar al corrent d'aquestes novetats fiscals. Revisa acuradament el teu esborrany de la Renda 2024 i assegura't de declarar correctament els teus ingressos, complint amb les obligacions establertes per Hisenda.