Unicaja va a totes per Setmana Santa: els seus clients estan eufòrics, no pagaràs res

La Setmana Santa és aquí i si estàs planejant viatjar, Unicaja té una ganga que no pots deixar passar. Amb la seva Targeta Mastercard Crèdit, gaudiràs de múltiples avantatges que faran de la teva escapada una experiència inoblidable.​

En pagar els teus viatges amb aquesta, obtindràs de forma gratuïta una assegurança d'assistència en viatges i una assegurança d'accidents. ​Pren nota de tots els detalls, perquè segur que acaben per convèncer-te que és la millor targeta.

Viatja amb tranquil·litat: assegurances gratuïtes amb aquesta targeta de crèdit d'Unicaja

Aquestes assegurances et protegeixen davant imprevistos, brindant-te seguretat i confiança durant els teus desplaçaments. La targeta ofereix diverses modalitats de pagament per adaptar-se a les teves necessitats:​

Pagament setmanal: Les compres realitzades de dilluns a diumenge es carreguen al teu compte el dilluns següent, permetent que el teu crèdit es renovi setmanalment.​

Pagament a final de mes: Totes les compres del mes es carreguen l'1 del mes següent, facilitant la gestió del teu pressupost mensual.​

Pagament ajornat: Pots fraccionar les teves compres en quotes mensuals, triant entre un percentatge de la despesa o una quantitat fixa. ​

Descomptes exclusius d'Unicaja: no pots desaprofitar-los

Amb la Targeta Mastercard Crèdit d'Unicaja, accedeixes al programa EURO 6000 Plus, que t'ofereix descomptes en marques d'oci, moda, restaurants i tecnologia. Així, a més dels avantatges financers, gaudiràs de beneficis addicionals en les teves compres.

Aquesta targeta incorpora tecnologia Contactless i xip EMV. Proporcionant major seguretat en les teves transaccions i reduint el risc de fraus. ​

Com sol·licitar-la fàcilment: Unicaja t'ajuda

Sol·licitar la Targeta Mastercard Crèdit d'Unicaja és senzill, accedeix a la pàgina web d'Unicaja i completa el formulari de sol·licitud.​ També, pots visitar una oficina d'Unicaja amb el teu DNI o passaport, comprovant de domicili i d'ingressos i un assessor et guiarà en el procés. ​

Recorda que és necessari ser major de 18 anys i tenir una font d'ingressos comprovable. ​Els clients d'Unicaja destaquen la comoditat i seguretat que ofereix la Targeta Mastercard Crèdit, especialment durant la Setmana Santa. La combinació d'assegurances gratuïtes, flexibilitat en pagaments i descomptes exclusius converteix aquesta targeta en una opció ideal per viatjar sense preocupacions.​

Així, la Targeta Mastercard Crèdit d'Unicaja és l'aliat perfecte per als teus viatges en Setmana Santa. Amb assegurances gratuïtes, opcions de pagament flexibles, descomptes en múltiples establiments i tecnologia avançada, tindràs tot per gaudir de les teves vacances. No esperis més i sol·licita la teva per aprofitar aquesta ganga que Unicaja té per a tu.