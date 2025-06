Oficial: els clients de BBVA i Banco Santander estan obligats, gir radical

A partir de l'1 de gener de 2026, els clients de BBVA i Banco Santander, així com d'altres entitats financeres a Espanya, hauran d'adaptar-se a una nova normativa que canvia radicalment l'ús de Bizum per a activitats professionals. Segons el Reial Decret 253/2025, l'Agència Tributària podrà accedir sense restriccions a totes les transferències realitzades a través de Bizum per empreses i professionals.

Banco Santander i BBVA ja han avisat els seus clients: compte amb el canvi a Bizum

Això significa que els bancs estaran obligats a informar mensualment sobre tots els pagaments rebuts per autònoms i empresaris mitjançant Bizum. Això sí, sense importar l'import.

Fins ara, les entitats bancàries només havien d'informar Hisenda de les operacions que superessin els 10.000 euros. Amb la nova normativa, s'elimina aquest llindar, i qualsevol ingrés rebut per Bizum en l'àmbit professional haurà de ser notificat.

Objectiu principal d'aquest gir important el 2026

Aquesta mesura té com a objectiu combatre el frau fiscal i garantir que totes les operacions econòmiques quedin reflectides a les declaracions tributàries. En els darrers anys, molts professionals havien optat per utilitzar Bizum per rebre pagaments, aprofitant que les petites transaccions no eren informades a Hisenda.

Els bancs, com BBVA i Banco Santander, han començat a informar els seus clients sobre aquests canvis, destacant la importància de separar els comptes personals dels professionals per evitar confusions. Tanmateix, molts autònoms utilitzen un únic compte per a ambdues activitats, cosa que podria complicar la identificació de les operacions subjectes a declaració.

Aquesta normativa no afecta els pagaments entre particulars

La reacció entre els afectats ha estat mixta. Alguns professionals veuen la mesura com un pas necessari per augmentar la transparència i l'equitat fiscal. Altres, en canvi, expressen preocupació per la càrrega administrativa addicional i la possible invasió de la seva privacitat financera.

És important destacar que aquesta normativa no afecta els pagaments entre particulars, com transferències entre familiars o amics, sempre que no superin els 10.000 euros anuals. Tanmateix, Hisenda podrà sol·licitar informació sobre qualsevol moviment si ho considera necessari en el marc d'una investigació fiscal.

Amb tot, a partir de l'1 de gener de 2026, els professionals que utilitzin Bizum hauran d'assegurar-se de declarar tots els ingressos rebuts a través d'aquesta plataforma. Els bancs, per la seva banda, tindran la responsabilitat d'informar mensualment Hisenda sobre aquestes operacions, contribuint així a un major control fiscal i a la lluita contra l'economia submergida.