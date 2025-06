Aquesta novetat de BBVA canvia la vida de molts espanyols: així de senzill

BBVA ha fet un pas endavant en la banca digital amb el seu nou coach financer basat en intel·ligència artificial (IA), integrat a la seva aplicació mòbil. Aquesta eina està transformant la manera en què els clients a Espanya gestionen la seva economia personal. Ofereix un servei intuïtiu i personalitzat que facilita el control de despeses i fomenta l'estalvi.

El coach financer de BBVA utilitza algoritmes avançats per analitzar els ingressos i despeses de l'usuari. Per això, proporciona recomanacions adaptades a la seva situació financera.

BBVA fa un pas endavant amb la IA: el seu nou coach financer arriba per quedar-se

D'entre les seves funcionalitats destaca la identificació de les "despeses formiga", petites compres recurrents que, tot i semblar insignificants, poden acumular-se i afectar el pressupost mensual. L'aplicació permet establir un llindar personalitzat per a aquestes despeses, ajudant els clients a ser més conscients dels seus hàbits de consum i a establir límits que afavoreixin l'estalvi.

A més, l'eina ofereix funcions com "Moviments Previstos", que anticipa els ingressos i despeses futurs basant-se en patrons anteriors, permetent als usuaris planificar amb antelació i evitar descoberts. També s'hi inclouen opcions per establir metes d'estalvi i pressupostos personalitzats, facilitant l'organització financera i el compliment d'objectius econòmics.

Blue pot respondre a més de 3.000 preguntes

L'assistent virtual Blue, una altra innovació de BBVA, complementa aquestes funcionalitats oferint una experiència conversacional natural i empàtica. Blue és capaç de respondre a més de 3.000 preguntes i realitzar fins a 150 operacions. Pots consultar saldos, fer transferències o gestionar targetes, tot dins de l'aplicació mòbil.

El seu disseny intuïtiu i la seva capacitat per entendre el context de les converses el converteixen en un aliat eficaç per a la gestió diària de les finances. A més, els beneficis d'utilitzar aquestes eines són evidents.

Segons BBVA, els clients que fan ús regular de les funcionalitats de salut financera a l'app han augmentat els seus saldos en compte en un 11% de mitjana, demostrant l'eficàcia d'aquestes solucions digitals en la millora del benestar econòmic.

L'aposta de BBVA per la IA és un fet

BBVA continua apostant per la innovació tecnològica per oferir als seus clients eines que facilitin la gestió financera. La integració de la intel·ligència artificial a la seva aplicació mòbil no només simplifica les operacions bancàries, també empodera els usuaris per prendre decisions informades i millorar la seva salut financera.

Si encara no has explorat aquestes funcionalitats, és el moment de fer-ho. Amb el coach financer i l'assistent virtual Blue, BBVA posa a la teva disposició un servei complet i accessible per portar un control efectiu de les teves finances. I tot des de la comoditat del teu smartphone.