Avís especial de BBVA a milions d'espanyols: tingues-ho en compte o te'n penediràs

BBVA ha llançat una nova versió de la seva aplicació mòbil a Espanya, amb importants millores que faciliten l'ús de targetes i agilitzen els pagaments. Aquesta actualització busca oferir una experiència més ràpida, personalitzada i segura per a tots els seus clients.

Accés ràpid a la teva targeta BBVA: una funció imprescindible de fàcil activació

Una de les principals novetats és l'accés directe a les teves targetes des de la pantalla d'inici de l'app. Això permet consultar les dades de la targeta i fer pagaments de manera més ràpida i senzilla, sense necessitat de navegar per múltiples menús. A més, s'ha integrat un 'wallet' propi que facilita encara més l'ús de les targetes i la realització de pagaments.

Per gaudir de l'accés ràpid a la teva targeta, simplement actualitza l'aplicació BBVA des de la teva botiga d'aplicacions (Google Play o App Store). Un cop actualitzada, en ingressar a l'app, veuràs les teves targetes disponibles a la pantalla principal, llestes per ser utilitzades.

Avantatges addicionals de la nova app

La renovada aplicació de BBVA no només millora l'accés a les targetes, sinó que també ofereix altres funcionalitats destacades. Per exemple, els pagaments amb Bizum. Ara pots enviar diners als teus contactes més freqüents directament des de la pantalla d'inici, fent els pagaments més ràpids i senzills.

L'app inclou un assistent que analitza la teva situació financera i t'ofereix consells personalitzats per millorar les teves finances personals. L'assistent conversacional Blue amb intel·ligència artificial t'ajuda a gestionar els teus comptes i targetes, respondre dubtes i fer operacions comunes.

Mentrestant, el mode discret amaga automàticament els saldos dels teus comptes quan detecta que algú més està mirant la pantalla. Amb tot, protegeix la teva informació més sensible.

BBVA sempre dona el millor als seus clients

BBVA ha demostrat el seu compromís amb la innovació i la millora contínua dels seus serveis digitals. La nova app és fins a sis vegades més ràpida que la seva versió anterior i ofereix una experiència més intuïtiva i personalitzada per a cada usuari. A més, el banc ha anunciat que pròximament llançarà serveis de compravenda i custòdia de criptomonedes, ampliant encara més les opcions disponibles per als seus clients.

La nova aplicació de BBVA representa un pas endavant en la banca digital, oferint als seus clients eines més eficients i segures per gestionar les seves finances. Si encara no has actualitzat la teva app, és el moment de fer-ho i aprofitar tots els avantatges que ofereix. No et quedis enrere i gaudeix d'una experiència bancària més àgil i personalitzada.