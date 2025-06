Confirmat: Banco Santander revela el seu gran secret de l'estiu, tingues-ho en compte

Amb l'arribada de l'estiu, els viatges amb cotxe es multipliquen. Banco Santander ha revelat el seu millor secret per facilitar aquests desplaçaments: la targeta de telepeatge VIA-T. Aquest dispositiu permet pagar peatges sense aturar-se, fent els trajectes més còmodes i ràpids.

La targeta VIA-T és un dispositiu que es col·loca al parabrisa del vehicle. En acostar-se a un peatge, el sistema el detecta automàticament i aixeca la barrera sense necessitat d'aturar-se. Aquest sistema també és vàlid en alguns aparcaments habilitats, cosa que afegeix una capa extra de comoditat.

Pren nota de la targeta VIA-T de Banco Santander: tot facilitats per viatjar

Per obtenir la targeta VIA-T de Banco Santander, cal ser client del banc. El cost d'emissió és de 30 euros el primer any, i una comissió de manteniment de 15 euros anuals a partir del segon any.

Entre els principals avantatges hi ha l'estalvi de temps en evitar cues als peatges i la reducció del consum de combustible en mantenir una velocitat constant. També ofereix una major comoditat perquè no s'ha de buscar efectiu o targetes per pagar. I es pot utilitzar a autopistes d'Espanya i Portugal, gràcies al sistema Via Verde.

Els usuaris estan més que satisfets: els estalvia molt de temps

Els usuaris de la targeta VIA-T de Banco Santander destaquen la comoditat i rapidesa que ofereix el sistema. Molts consideren que és una inversió que facilita els seus desplaçaments i estalvia temps en els seus trajectes.

Banco Santander demostra el seu compromís amb els clients en oferir solucions que milloren la seva experiència diària. La targeta VIA-T és un exemple de com el banc cerca facilitar la vida dels seus usuaris, especialment durant la temporada d'estiu, quan els desplaçaments amb cotxe són més freqüents.

Com obtenir-la? Així de senzill

Per adquirir la targeta VIA-T de Banco Santander, simplement acudeix a una de les seves oficines i sol·licita el dispositiu. El procés és ràpid i senzill, i aviat podràs gaudir de viatges més còmodes i eficients.

Amb tot, Banco Santander ha revelat el seu millor secret per a aquest estiu: la targeta de telepeatge VIA-T. Una opció que ofereix múltiples avantatges, condicions accessibles i demostra el compromís del banc amb els seus clients. Si penses viatjar amb cotxe durant les vacances, tingues-ho en compte.