Comunicat oficial de BBVA, Santander i Sabadell: compte amb els caixers, falten dies

En menys d'un mes, els caixers automàtics a Espanya canviaran per ser més accessibles a les persones amb discapacitat. Aquest canvi respon a la Llei 11/2023, aprovada el maig de 2023, que adapta la normativa europea d'accessibilitat. El seu objectiu és garantir que tots els ciutadans, independentment de les seves capacitats, puguin utilitzar els serveis bancaris sense barreres.

BBVA, Banco Santander i Banc Sabadell han confirmat que estan treballant per complir amb aquesta normativa. Els nous caixers automàtics hauran d'oferir informació a través de múltiples canals sensorials: visual, auditiu i tàctil.

BBVA, Sabadell i Santander estan obligats: serà des del 28 de juny

Això inclou pantalles amb alt contrast, teclats en Braille, navegació per veu i opcions d'ampliació de text. A més, es requerirà que les interfícies siguin més intuïtives i que la informació es presenti de manera clara i comprensible.

La llei estableix que aquests requisits s'aplicaran a tots els productes i serveis nous a partir del 28 de juny de 2025. Pel que fa als caixers ja existents, continuaran operant fins al final de la seva vida útil, amb un màxim de deu anys des de la seva instal·lació.

Les entitats bancàries s'adapten a aquests canvis: tenen poc marge

Les entitats bancàries estan prenent mesures per adaptar-se a aquests canvis. Banco Santander ha adaptat més del 80% de les seves oficines i està treballant en un pla per maximitzar l'accessibilitat a tots els seus immobles. Això inclou la incorporació de sistemes de vídeo interpretació per a persones sordes i l'adaptació de les seves aplicacions digitals per ser més accessibles.

BBVA ha implementat millores a la seva aplicació i pàgina web perquè puguin ser utilitzades de manera autònoma per persones amb deficiències visuals. Banc Sabadell ha adaptat els seus caixers amb teclats en Braille i relleu superior a les tecles de ‘corregir’, ‘acceptar’ i ‘cancel·lar’.

La llei també contempla sancions fortes

Aquestes accions formen part del compromís de les entitats financeres per complir amb la normativa europea i oferir facilitats a les persones amb discapacitat. La llei també contempla sancions per a les entitats que no compleixin amb els requisits d'accessibilitat. I comporten multes que poden anar des de 301 euros fins a un milió.

L'aplicació d'aquests canvis ha estat ben rebuda per les persones amb discapacitat, que veuen en aquestes mesures un pas important cap a la inclusió i la igualtat d'accés als serveis bancaris. Les associacions de persones amb discapacitat han valorat positivament el compromís dels bancs i esperen que aquestes millores s'implementin de manera efectiva i en els terminis establerts.