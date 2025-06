Oficial: BBVA no ho pot amagar, els seus clients estalviaran més que mai des d'avui

BBVA i Iberdrola han unit forces per llançar una nova targeta que promet revolucionar la manera en què els clients estalvien en les seves despeses energètiques. Parlem de la Targeta Iberdrola Visa. Aquesta col·laboració estratègica busca facilitar l'accés a solucions sostenibles i oferir beneficis econòmics significatius als usuaris.

La Targeta Iberdrola Visa és una targeta de crèdit desenvolupada conjuntament per BBVA i Iberdrola. El seu objectiu principal és incentivar l'estalvi energètic i econòmic dels clients. I tot mitjançant un sistema de recompenses per l'ús de productes i serveis sostenibles.

Què és la Targeta Iberdrola Visa? Beneficis i condicions de BBVA

Entre els avantatges més destacats d'aquesta targeta hi ha el sistema de cashback. Aquest permet als usuaris recuperar un percentatge dels diners gastats en determinades compres. Depenent del temps que el client faci que és amb Iberdrola i dels serveis contractats, el cashback pot arribar fins a un 40%

Els clients que recarreguen el seu vehicle elèctric en punts d'Iberdrola poden acumular un saldo addicional que es tradueix en descomptes en futures factures. A més, la targeta no té comissions d'emissió ni de manteniment. El que la converteix en una opció atractiva per a aquells que volen maximitzar els seus estalvis sense costos addicionals.

Així pots sol·licitar la Targeta Iberdrola Visa de BBVA: res complicat

Els interessats a obtenir la Iberdrola Visa poden fer-ho de manera senzilla a través de l'app d'Iberdrola o a les oficines de BBVA. El procés és ràpid i està dissenyat perquè els clients puguin començar a gaudir dels beneficis sense complicacions.

Òscar Crémer, representant de BBVA Consumer Finance, ha expressat el seu entusiasme per aquesta iniciativa, destacant que "aquesta targeta és una mostra del compromís de BBVA amb la sostenibilitat i el benestar econòmic dels nostres clients". Per la seva banda, Iberdrola ha subratllat la importància d'oferir eines que facilitin la transició cap a un consum energètic més eficient i respectuós amb el medi ambient.

BBVA i el seu ferm compromís amb la sostenibilitat: sempre present

Aquesta aliança entre BBVA i Iberdrola reflecteix un compromís conjunt per promoure pràctiques sostenibles i oferir solucions que beneficiïn tant la butxaca dels clients com el planeta. La Targeta Iberdrola Visa és un pas més en la direcció correcta, proporcionant als usuaris una eina eficaç per estalviar i contribuir a la cura del medi ambient.

Amb tot, la Targeta Iberdrola Visa representa una oportunitat única per als clients de BBVA i Iberdrola d'estalviar més que mai, aprofitant els beneficis del cashback i donant suport a iniciatives sostenibles. Amb condicions favorables i un procés de sol·licitud accessible, aquesta targeta es posiciona com una opció destacada en el mercat financer actual.