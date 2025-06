Bones notícies per a aquests clients de BBVA: arriba en el millor moment, fes-ho avui

En un context econòmic en què la gestió eficient de les finances personals és crucial, BBVA ha anunciat noves mesures per ajudar els seus clients a Espanya a amortitzar els seus préstecs de manera més efectiva. Aquestes iniciatives arriben en un moment oportú, oferint eines i estratègies per reduir deutes i millorar la salut financera.

BBVA ha reafirmat el seu compromís amb els clients, especialment en situacions econòmiques desafiadores. El banc ha implementat mesures per facilitar l'accés al crèdit i mantenir línies de finançament per a pimes i autònoms.

BBVA té un alt compromís amb els seus clients: el millor per amortitzar préstecs

A més, ofereix comptes sense comissions per a clients vulnerables i es compromet a no tancar oficines en zones amb menor accés a serveis financers, promovent la inclusió financera i la cohesió territorial.

Per ajudar els clients a reduir els seus deutes, BBVA destaca el mètode Bola de Neu. Consisteix a prioritzar el pagament del deute més petit mentre es fan els pagaments mínims a la resta. Un cop saldat el deute més petit, es dirigeix l'import que s'hi destinava al següent compromís més petit, i així successivament.

Mentrestant, el Mètode Allau se centra a pagar primer el deute amb la taxa d'interès més alta, cosa que permet estalviar més en interessos a llarg termini. Ambdós mètodes són valuosos i es poden adaptar segons les necessitats i preferències de cada client.

Amortització anticipada: una opció per estalviar

BBVA també ofereix la possibilitat de fer amortitzacions anticipades, ja siguin parcials o totals. L'amortització anticipada permet reduir el capital pendent i, per tant, els interessos a pagar. És important considerar que, en alguns casos, hi pot haver comissions associades, per la qual cosa es recomana consultar amb el banc abans de procedir.

La confiança dels clients en BBVA es basa en el seu compromís constant amb el benestar financer dels seus usuaris. El banc ofereix eines i assessorament per gestionar deutes, promoure l'estalvi i millorar la salut financera en general. A més, el seu enfocament en la inclusió financera i el suport a comunitats vulnerables reforça la seva reputació com una entitat compromesa amb els seus clients.

Aquestes iniciatives reflecteixen el compromís de BBVA amb els seus clients i la seva confiança en oferir solucions adaptades a les seves necessitats. Si ets client de BBVA i estàs considerant amortitzar el teu préstec, aquest és el moment ideal per actuar. Consulta amb el teu assessor financer i descobreix com aquestes opcions et poden beneficiar.