Anunci important de CaixaBank a tots els clients: així t'estalviaràs més d’un ensurt

Amb l'avenç de la tecnologia, han augmentat els riscos al món digital. Les ciberestafes s'han convertit en una amenaça constant per als usuaris, que poden veure's afectats per una gran varietat de fraus.

Amb l'objectiu de protegir els seus clients i conscienciar sobre aquests riscos, CaixaBank ha llançat una minisèrie informativa dedicada al ciberfrau. En sis episodis, s'analitzaran les estafes més comunes que afecten els usuaris d'arreu del món. I s'oferiran eines clau per identificar els ciberdelinqüents abans que sigui massa tard.

CaixaBank t'ajuda a reconèixer els senyals d'alerta

Les estafes de phishing i smishing són una de les formes més comunes de ciberfrau. Aquest tipus de frau digital es duu a terme quan els estafadors suplanten la identitat d'una entitat de confiança, com un banc, per robar informació personal i bancària.

Descobrint un ciberfrau | Tràiler

Els missatges fraudulents solen demanar que es faci clic en un enllaç o que es proporcioni informació sensible. En aquest primer episodi de la minisèrie, CaixaBank explica com identificar aquests senyals d'alerta i com protegir-te davant d'aquest tipus d'enganys. La clau és no caure en la temptació de respondre o fer clic en enllaços sospitosos.

El vishing és un altre dels mètodes que utilitzen els ciberdelinqüents per accedir a dades personals. Es tracta d'una estafa telefònica en què els estafadors es fan passar per empreses fiables per obtenir diners o informació sensible de la víctima.

En el segon episodi, CaixaBank explica com reconèixer una trucada sospitosa. I com actuar si reps una trucada que sembla provenir d'una entitat oficial, com el banc o una empresa de telecomunicacions. La clau és no compartir mai informació personal per telèfon sense abans verificar l'autenticitat de la trucada.

No et deixis enganyar per les ofertes irresistibles

La compra per internet s'ha disparat en els darrers anys, però també ho han fet les ciberestafes associades a aquest tipus de transaccions. I CaixaBank també aborda les estafes més comunes que tenen lloc durant les compres en línia, com els llocs web falsos i les ofertes massa bones per ser veritat.

Els ciberdelinqüents creen pàgines web que imiten grans botigues en línia per robar dades bancàries dels compradors incauts. El consell de CaixaBank és assegurar-se sempre que el lloc web sigui legítim i, si alguna cosa sembla sospitosa, evitar fer la compra.

La intel·ligència artificial també ha donat lloc a una nova forma de ciberfrau: els deepfakes. Aquests continguts manipulats, que inclouen imatges, vídeos i àudios, són cada cop més realistes i difícils de detectar.

En el quart episodi de la minisèrie, CaixaBank explica com pots identificar aquests continguts fraudulents i com protegir-te dels enganys que poden sorgir a partir d'ells. El consell és dubtar sempre del que veus i sents, especialment quan prové de fonts no verificades.

Els telèfons mòbils s'han convertit en el blanc preferit dels ciberdelinqüents. Des d'aplicacions malicioses fins a xarxes wifi insegures o codis QR falsos, els riscos són presents a cada moment.

Com no, CaixaBank ofereix recomanacions per protegir el teu dispositiu mòbil davant de les amenaces més comunes. És essencial utilitzar aplicacions de confiança, assegurar-te que les connexions wifi siguin segures i anar amb compte en escanejar codis QR desconeguts.

Com evitar que et robin les teves dades

Finalment, en l'últim dels episodis, CaixaBank se centra en les contrasenyes i claus. I és que una contrasenya feble és una invitació oberta perquè els ciberdelinqüents accedeixin als teus comptes i robin la teva informació. Per això, CaixaBank explica la importància de crear contrasenyes robustes i d'utilitzar l'autenticació en dos passos.

A més, recomana utilitzar gestors de contrasenyes per emmagatzemar i protegir de manera segura totes les claus d'accés. La seguretat digital comença per prendre mesures simples, però efectives.