Ja és oficial: Banco Santander no et pot posar les coses més fàcils, no cal pagar res

Banco Santander ho deixa clar: tindràs un iPhone 16e sense pagar res al mes. Però afanya't, perquè aquesta promoció de rènting, per 0 euros al mes, té els dies comptats.

Des de l'1 d'abril de 2025 i fins al 30 de juny, el Banco Santander té activa una campanya per captar clients. Si domicilies una nòmina o pensió i compleixes unes condicions molt senzilles, podràs accedir al rènting d'un iPhone 16e de 128 GB per sols 20,70 euros al mes.

Banco Santander tira la casa per la finestra: et queden pocs dies, afanya't

Però aquí ve el millor: també rebràs una bonificació mensual idèntica mentre mantinguis Bizum actiu, dos rebuts domiciliats i un moviment al mes amb targeta o saldo diari de 1.000 euros. Això vol dir que, si compleixes tot això, el cost real serà de 0 euros al mes.

Al final del període de 36 mesos, podràs quedar-te l'iPhone 16e per un preu final de només 141,57 euros (IVA inclòs). O, si no el vols, el pots tornar o iniciar un nou contracte si vols estar sempre a l'última.

Atent a les condicions del Banco Santander: així pots endur-te un iPhone 16e

Per accedir a aquesta promoció només necessites domiciliar una nòmina o pensió nova d'almenys 1.200 euros. Amb 3.000 euros o més, pots optar a l'iPhone 16 Pro, també en rènting a 0 euros si compleixes les condicions.

Alhora, cal romandre al compte i amb el rènting durant 36 mesos. Si falles algun mes, pagaràs la quota sense bonificació, però el servei no es cancel·la.

La promoció acaba el 30 de juny, així que queden molt pocs dies. Si compleixes les condicions, la teva quota efectiva serà de 0 euros al mes, i al final podràs quedar-te el mòbil per només 141,57 euros. És una rebaixa d'aproximadament un 80 % sobre el seu valor original.

A més, pots accedir fàcilment al tràmit: obre el teu compte Santander (per exemple, el Compte Online sense comissions), apunta't a la campanya al seu formulari, sol·licita el rènting i durant dos mesos has de complir-ho tot. Santander ho fa molt senzill.

Altres ofertes de rènting tecnològic del Banco Santander

A més de l'iPhone 16e, Santander ofereix més dispositius en rènting: iPhone 16 Pro de 128 GB, amb quota base de 30,99 euros al mes i la mateixa bonificació si domicilies nòmina de 3.000 euros o més.

Anota altres models de la família iPhone 16 (Plus, Pro Max), amb quotes de rènting que varien de 24,99 euros a 55,49 euros al mes. Tots inclouen opció d'assegurança (robatori, caiguda, trencament), per uns pocs euros extra. Quan acabi el rènting, tindràs l'opció de quedar-te'l pagant un preu final (per exemple, 243,21 euros en el cas del Pro) o renovar-lo.