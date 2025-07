Bones notícies de CaixaBank per a milers d'espanyols: serà una realitat fins al 2027

L'esport segueix guanyant protagonisme a Espanya, i les curses populars s'han convertit en un punt de trobada per a milers de persones. Algunes entitats, com CaixaBank, aposten per donar suport a aquestes iniciatives que fomenten valors fonamentals com l'esforç i la superació personal.

CaixaBank ha confirmat el seu compromís amb l'atletisme popular a Espanya renovant el seu patrocini de la Marató i Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zurich fins al 2027. Aquesta aliança, que ja suma 16 anys, reforça la implicació de l'entitat financera en esdeveniments que promouen l'esport, la inclusió social i el treball en equip.

CaixaBank firma una aliança que impulsa l'esport i la inclusió social

CaixaBank i les proves atlètiques de València comparteixen principis com la perseverança i l'esperit de superació. La directora de CaixaBank a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, Olga García, i Paco Borao, director de les curses i president de SD Correcaminos, han renovat l'acord. Aquest pacte consolida l'entitat com un dels patrocinadors més longeus i actius.

CaixaBank fomenta la participació dels seus empleats amb l'equip #runnersCaixaBank, un dels més nombrosos en aquestes proves. L'entitat també contribueix a l'animació a la ruta, el voluntariat i altres accions que enriqueixen l'experiència de corredors i espectadors.

Una part fonamental d'aquest compromís és l'aposta per la inclusió, reflectida en l'impuls de les quatre categories per a corredors amb discapacitat. A través d'un conveni en matèria social que se signarà properament, CaixaBank premiarà els millors atletes d'aquestes categories. Sota la supervisió de la Federació d'Esport Adaptat de la Comunitat Valenciana (FESA), segons anuncia la mateixa entitat financera.

Presència activa al territori i foment del running

El compromís de CaixaBank amb l'esport popular no es limita a València. L'entitat patrocina 60 proves atlètiques tradicionals a tot Espanya, incloent-hi la Jean Bouin de Barcelona, la Carrera de Las Murallas a Pamplona o la Mitja Marató de Pontevedra, entre d'altres. Aquest suport es tradueix en accions d'activació prèvies a les curses, incentius per als participants i col·laboració econòmica per al desenvolupament de les competicions.

Reyes Estévez, ambaixador de marca, també participa en algunes activitats, fomentant així la connexió entre l'entitat, l'esport i la comunitat. A més, l'equip #runnersCaixaBank, amb més de 3.000 inscrits, és una mostra clara de com l'entitat trasllada els valors esportius a la seva cultura corporativa.

Borao ha destacat que aquesta col·laboració no és només un patrocini sinó una implicació real que aporta animació i suport constant al món del running. Per la seva banda, Olga García ha subratllat la satisfacció de CaixaBank per formar part del creixement i reconeixement internacional d'aquestes proves, que s'han consolidat com a referents nacionals i internacionals.

Les dates clau per a aquest any són el 26 d'octubre per a la Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zurich i el 7 de desembre per a la Marató València Trinidad Alfonso Zurich. Ambdues proves seguiran comptant amb el suport de CaixaBank, garantint que milers de corredors puguin gaudir d'una experiència esportiva enriquidora i plena de valors.