Eufòria total entre els clients de Banco Santander: no pagaràs res, la millor opció

Si ets autònom o estàs pensant a emprendre, aquesta és la teva ocasió. El Banco Santander ha llançat una oferta que està generant una autèntica eufòria entre els seus clients. Es tracta d’un compte sense comissions ni condicions i el millor és que la promoció dura fins a l’any que ve.

El Compte Negocis de Banco Santander és perfecte per a tu: descobreix-ho avui

El Compte Negocis neix amb la vocació d’ajudar aquells que treballen pel seu compte. No hauràs de pagar res per manteniment, ni per ingressos, ni per permanència, ni per rebre rebuts bancosantander.es. A més, inclou una targeta de dèbit gratuïta amb assegurança d’accidents de fins a 120.000 €, disponible des del dia que actives el compte.

Les transferències en euros, estàndard o immediates des d’internet o caixers, tampoc tenen cost. I pots ingressar xecs a oficines sense tarifa, cosa que suposa un estalvi tangible en la teva operativa diària.

Un altre avantatge que destaca és el TPV amb Tarifa Plana, també sense despesa mensual fins al 20 de gener de 2026. Serveix tant per a vendes físiques com online o a xarxes socials. Tot això aporta un control total sobre el teu negoci, reduint costos i simplificant la teva estructura financera.

Què la fa tan atractiva? Santander respon així de clar

El paquet no es queda només en el compte. Si compleixes les condicions, rebràs tres mesos d’assessoria legal i fiscal gratuïta de Legálitas Negocis. I un any de protecció digital Cyber Guardian per a un dispositiu.

A més, si encara no has fet el pas per donar-te d’alta com a autònom, el banc t’ho tramita sense cost gràcies a la seva aliança amb Legálitas, eliminant tràmits complexos i facilitant els inicis.

També podràs gaudir d’una targeta de crèdit professional gratuïta, sempre que facturis més de 1.800 € a l’any. I per si no n’hi hagués prou, existeixen bonificacions de fins a 500 € per domiciliar assegurances socials o impostos, a més d’accés a renting tecnològic sense cost inicial.

Com obrir el Compte Negocis sense ensurts

Obrir el Compte Negocis és ràpid i còmode. Pots fer-ho online, en pocs minuts: omples les teves dades, t’identifiques per vídeo i signes les condicions. A una oficina, amb cita prèvia: hi vas amb el teu DNI i documentació rellevant, com el teu certificat fiscal o justificant d’activitat.

El procés és intuïtiu i segur. A més, disposaràs d’informació addicional destacant en negreta els punts clau del contracte i les comissions.

Per gaudir de tots aquests avantatges necessites ser nou client de Banco Santander, domiciliar i mantenir domiciliades les teves assegurances socials i almenys un impost relacionat amb la teva activitat professional. Alhora, hauràs de contractar una assegurança de protecció amb una prima mínima de 300 € a l’any.