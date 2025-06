Alerta màxima al Banco Santander: molts clients estan jugant amb foc, fes-ho avui

Banco Santander ha llançat una alerta urgent als seus clients que encara no hagin presentat la declaració de la Renda. El termini final per fer-ho és fins al 30 de juny, i queden molt pocs dies. Aquesta crida d'atenció no és per alarmar, sinó per animar a aprofitar una opció fàcil i ràpida que redueix l'estrès de l'últim moment.

L'entitat ha signat un acord amb TaxDown, una plataforma en línia que facilita presentar la Renda des del mòbil o l'ordinador. Gràcies a aquest acord, els clients de Santander obtenen un preu especial en dos plans exclusius: el Pla Pro Santander, per només 30 €, i el Pla Full Santander, per 78 € a l'any.

Banco Santander t'ajuda a presentar la Renda: resten molt pocs dies

TaxDown permet completar la declaració de la Renda en pocs minuts. Primer, el client carrega les seves dades fiscals des de l'Agència Tributària. Després, un robot guia pas a pas amb preguntes senzilles i selecciona automàticament les deduccions que li corresponen. Quan l'usuari ofereix la seva conformitat, experts fiscals revisen l'esborrany i el presenten a Hisenda sense que t'hagis de preocupar per res.

Aquest sistema és tan fàcil i ràpid que molts clients comenten que han presentat la seva declaració en menys de 10 minuts. A més, segons TaxDown, més de 7 de cada 10 usuaris reben devolució, i l'algoritme detecta deduccions que l'esborrany oficial sovint passa per alt.

La resposta dels qui ja han utilitzat aquest servei és molt positiva. En plataformes com Vogue destaquen l'aliança entre Banco Santander i TaxDown, descrivint-la com "una eina més fàcil, transparent i efectiva". Els clients destaquen l'accés preferent, la tranquil·litat que experts revisin la declaració i l'estalvi de temps.

El procés no podria ser més senzill: els passos són clars

Registra't a TaxDown utilitzant el teu compte del Banco Santander per activar el preu exclusiu. Puja les teves dades fiscals, respon al formulari guiat, revisa el resultat i autoritza l'enviament. I llest: la teva declaració estarà presentada just abans del 30 de juny, sense cues ni complicacions.

Amb la data límit tan a prop, és fàcil que s'acumulin errors, oblits o retards. A més, si deixes la declaració per a l'últim dia, no podràs aprofitar el preu especial ni l'atenció ràpida que TaxDown ofereix.

Així que, si ets client de Banco Santander i encara no has presentat la teva Renda, no juguis amb foc. L'acord amb TaxDown et permet presentar la teva declaració de manera pràctica i segura, amb preus entre 30 € i 78 €, en pocs minuts des de casa.