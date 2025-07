Anunci oficial de CaixaBank: increïble, molts dels seus clients no deixen d'aplaudir

CaixaBank ha donat una gran notícia que ha sorprès bona part del nucli emprenedor, especialment al sud del país. Dues institucions molt destacades han decidit unir forces en un moviment que ja ha despertat reaccions molt positives.

CaixaBank, a través de la seva divisió DayOne, i la Fundació Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) han segellat un acord de col·laboració. Aquest conveni té com a objectiu principal promoure la innovació tecnològica i fomentar el desenvolupament conjunt de projectes amb gran potencial. La iniciativa és dirigida especialment a l'impuls de startups i emprenedors en les seves fases inicials.

CaixaBank brinda un suport real a l'emprenedoria

L'acord va ser referendat per Ezequiel Navarro, president d'Innova IRV, i Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank a Andalusia. Tots dos líders van destacar la importància d'aquesta aliança per enfortir l'ecosistema emprenedor de la regió. Es tracta d'una aposta clara per la cooperació estratègica i la innovació com a motor de canvi.

Gràcies a aquest conveni, es donarà suport a joves empreses mitjançant l'accés a finançament, assessorament especialitzat i connexions estratègiques. CaixaBank DayOne i la Fundació Innova IRV volen facilitar el creixement sostenible de les startups. A més, es crearan sinergies amb investigadors, universitats i empreses tecnològiques, segons revela CaixaBank.

Juan Ignacio Zafra va subratllar que “aquest acord reforça el nostre compromís amb l'entorn emprenedor andalús”. Va afegir que DayOne confia en el potencial transformador de les startups tecnològiques. Per la seva banda, Ezequiel Navarro va assenyalar que “la connexió amb els ecosistemes de DayOne enforteix els projectes col·laboratius, especialment en camps com la intel·ligència artificial”.

DayOne, molt més que banca

DayOne és la divisió de CaixaBank especialitzada en empreses tecnològiques i d'alt creixement. Ofereix serveis personalitzats a startups, scale-ups i inversors, acompanyant-los des de les fases més primerenques fins a la seva expansió internacional. Des de la seva creació el 2007, també organitza els Premis EmprendeXXI, un referent a Espanya i Portugal.

Recentment, CaixaBank DayOne ha llançat un instrument de venture debt amb una dotació inicial de 150 milions d'euros. Aquest fons està orientat a donar suport a empreses consolidades amb base tecnològica a Espanya i Portugal. A més, manté una xarxa d'espais físics a Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Bilbao i Màlaga, i opera a 14 comunitats autònomes.

Aquests centres CaixaBank DayOne actuen com a veritables hubs d'innovació i trobada entre talent, capital i institucions. El seu objectiu és facilitar aliances estratègiques i fomentar la creació de noves oportunitats de negoci. També donen suport als inversors clau com Business Angels, fons de capital risc i corporacions.

Per la seva banda, la Fundació Innova IRV reuneix una àmplia xarxa d'entitats públiques i privades. Amb el suport de l'Ajuntament de Màlaga, la Junta d'Andalusia i empreses com Telefónica, Google o Vodafone, promou un entorn potent. El seu propòsit és consolidar la indústria tecnològica nacional a través de la col·laboració i la innovació aplicada.