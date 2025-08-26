Oficial: Banco Santander da con la tecla para euforia de muchos, esto lo cambia todo

El Banco Santander ha dado un paso firme para lograr la euforia absoluta entre millones de clientes. Se trata de cambios importantes que ya son noticia y que están siendo acogidos como facilidades muy necesarias.

Con esta decisión, la entidad confirma su compromiso con los mayores y les lanza varios guiños de Banco Santander pensados solo para ellos. El mensaje que ha enviado Banco Santander es claro: ahora los clientes Senior, especialmente los mayores de 65 años, cuentan con nuevas ventajas diseñadas para facilitar su día a día.

Banco Santander da un paso más en favor de sus clientes Senior

Una de las primeras y más valoradas sorpresas es el horario de caja ampliado: en todas las oficinas, los clientes pueden usar la ventanilla hasta las 14:00 horas. Algo que hasta ahora no se daba tan extendido. Esta ampliación es un cambio importante que permite mayor comodidad y menos prisas al hacer gestiones presenciales.

A esto se suma el servicio de cita previa con gestor, que da la posibilidad de acudir a la sucursal en el momento más conveniente. Pide tu cita online o por la app, sin colas y con atención personalizada. Además, los clientes Senior disfrutan de un trato preferente por teléfono sin sistemas automatizados: contacto directo desde el primer momento.

Todo facilidades: también con las pensiones y los seguros

El Banco Santander también permite el adelanto de la pensión al día 25 de cada mes, una ventaja esencial para quienes necesitan liquidez unos días antes del pago oficial. Otro guiño valioso es el acuerdo con Correos: el servicio Correos Cash, que permite retirar efectivo en una oficina de Correos cercana, sin tener que ir a la sucursal bancaria.

En cuanto a los seguros Senior, la oferta es amplia y adaptada. Se incluyen opciones como seguro de dependencia, seguro de decesos, protección ante accidentes, y seguro Mi Hogar Senior.

Cambios férreos que marcan diferencias en el día a día

Muchos de estos productos contemplan coberturas específicas para mayores de entre 65 y 82 años, con prestaciones como indemnización por accidentes, ayuda a domicilio, atención médica o protección del hogar.

Este conjunto de medidas ha generado una verdadera euforia entre las personas mayores y sus familias. Por fin, sienten que el banco entiende sus necesidades, les da facilidades reales, y les ofrece cambios importantes que marcan una diferencia en su día a día. Ya no es solo tecnología: es atención humana, comodidad y seguridad.