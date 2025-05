Oficial: Banco Santander ho confirma i els seus clients ho reconeixen, oportunitat única

Banco Santander ha llançat oficialment el Santander Retail Graduate Program, una iniciativa internacional que busca atreure joves amb perfils tecnològics i multidisciplinaris. Aquest programa ofereix una oportunitat única per a aquells que desitgin iniciar la seva carrera en el sector financer digital.

El Santander Retail Graduate Program és un programa internacional dirigit a estudiants en el seu últim any de carrera o recent graduats amb fins a dos anys d'experiència. El seu objectiu és captar talent jove interessat en àrees com Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques, Dades i Intel·ligència Artificial.

Banco Santander dona el 'do de pit': Retail Graduate Program

Els participants seleccionats treballaran durant un any a la Divisió Global de Retail & Commercial Banking de Banco Santander, participant en projectes estratègics que impulsen la transformació digital del banc.

Banco Santander busca joves amb formació en àrees STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), així com en Dades i Intel·ligència Artificial. Es valoren habilitats com l'anàlisi de dades, el domini d'eines digitals, la capacitat per treballar en equip, la creativitat i una comunicació efectiva. No es requereix experiència prèvia, però sí motivació i ganes d'aprendre.

Com accedir? Així de fàcil t'ho posa Banco Santander

El procés de selecció consta de diverses etapes, com la inscripció, oberta fins al 30 de maig de 2025. El test en línia i trucada telefònica, fins al 13 de juny, el desafiament pràctic, fins al 27 i l'entrevista amb el negoci, del 16 de juny a l'11 de juliol.

Els seleccionats s'incorporaran al setembre i participaran en un bootcamp de tres setmanes per potenciar les seves competències digitals i de negoci. Aquest programa representa una oportunitat única perquè els joves talents puguin aprendre, créixer i contribuir al canvi que està transformant la indústria financera.

En formar part d'un entorn divers i dinàmic, els participants podran combinar el negoci amb la innovació digital. Banco Santander manté una aposta pionera i consolidada per l'educació, l'ocupabilitat i l'emprenedoria.

Banco Santander continua apostant fort per l'educació: pren nota

A través de Universia, plataforma digital oberta i gratuïta, ofereix a estudiants i joves graduats accés a ofertes de treball i pràctiques laborals. Facilitant que universitats i centres formatius acostin el seu talent a les empreses.

El banc ha destinat més de 2.400 milions d'euros a aquests fins i ha facilitat beques i ajudes a més de 3,7 milions de persones i empreses. Per a més informació i per inscriure's al programa, els interessats poden visitar la pàgina oficial de Universia.