Gir radical de Banco Santander: els seus clients feia temps que ho demanaven, ja era hora

Banco Santander ha fet un pas important per reforçar la seguretat digital dels seus clients. Ara ofereix de forma gratuïta el programari IBM Trusteer Rapport. Parlem d'una eina que afegeix una capa extra de protecció a l'hora de navegar per internet i accedir a la banca en línia.

Aquesta novetat respon a les creixents preocupacions sobre fraus en línia i ciberatacs, proporcionant un alleujament significatiu als usuaris del banc. IBM Trusteer Rapport és un programari de seguretat dissenyat per protegir la informació sensible dels usuaris durant la navegació web.

Banco Santander dona amb la tecla: IBM Trusteer Rapport arriba per quedar-se

La seva funció principal és salvaguardar les credencials d'accés i detectar possibles amenaces, com malware i atacs de phishing, que podrien comprometre la seguretat dels comptes bancaris. Aquest programa actua com un complement als antivirus tradicionals, oferint una defensa addicional contra tècniques sofisticades emprades per ciberdelinqüents.

El programari impedeix l'ús fraudulent de les credencials d'accés a la banca en línia, evitant que programes maliciosos capturin aquesta informació. Identifica i elimina automàticament virus o programes maliciosos que puguin estar presents a l'ordinador, fins i tot aquells que els antivirus convencionals podrien passar per alt.

Garanteix que les sessions de navegació estiguin protegides, evitant manipulacions durant les transaccions en línia. A més, el programa s'actualitza automàticament, assegurant una protecció constant contra les amenaces més recents. I és compatible amb els antivirus existents a l'equip, funcionant de manera conjunta sense interferències.

Per aquest motiu, és vital aquest programari per cuidar el teu compte de Santander

Tot i que Banco Santander implementa mesures de seguretat avançades a la seva plataforma digital, els ciberdelinqüents continuen sent perillosos. I continuen desenvolupant mètodes per accedir a la informació personal dels usuaris.

La majoria dels fraus financers provenen de casos de suplantació d'identitat, on els atacants obtenen dades com les claus d'accés a la banca en línia. IBM Trusteer Rapport actua com una barrera addicional, protegint directament el dispositiu de l'usuari i assegurant que les transaccions es realitzin en un entorn segur.

Com activar-lo? Així de senzill t'ho posa Banco Santander

Per instal·lar IBM Trusteer Rapport, els clients de Banco Santander poden descarregar el programari directament des de la pàgina oficial del banc. Un cop descarregat l'arxiu "RapportSetup.exe", n'hi ha prou amb executar-lo i seguir les instruccions en pantalla. El programa s'instal·la en pocs minuts i comença a funcionar automàticament, sense necessitat de configuracions addicionals.

Amb aquesta iniciativa, Banco Santander reforça el seu compromís amb la seguretat digital dels seus clients, oferint una eina eficaç i fàcil d'utilitzar per protegir els seus comptes i dades personals. La implementació d'IBM Trusteer Rapport representa un avenç significatiu en la lluita contra el frau en línia, proporcionant tranquil·litat i confiança als usuaris del banc.