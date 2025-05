BBVA dona un cop a la taula: aquesta notícia dona vida als seus clients, adeu a les preocupacions

BBVA ha llançat una funció a la seva app que està sent aplaudida per milers de clients: el saldo mínim automàtic. Aquesta mesura especial ajuda a evitar problemes majors i a mantenir la tranquil·litat financera. El saldo mínim és una funció dins del servei "Programa tu Cuenta" de BBVA.

Saldo mínim a l'app de BBVA: adeu als ensurts, quin alleujament

Permet establir un límit al teu compte per evitar que el saldo disponible descendeixi d'una quantitat predefinida. Si el saldo cau per sota d'aquest límit, l'app transfereix automàticament la diferència des d'una altra compte que hagis designat, garantint així que sempre mantinguis el saldo mínim requerit.

Activar aquesta funció és molt fàcil i només requereix uns pocs passos. Inicia sessió al teu compte des de l'aplicació mòbil de BBVA. Dins de l'app, dirigeix-te a la secció de 'Ingressos i Despeses' i selecciona 'Programa tu Cuenta'.

Tria l'opció 'Saldo Mínim' i defineix l'import que desitges mantenir al teu compte. I designa el compte des del qual es transferiran els fons si el saldo cau per sota del mínim establert.

Revisa la informació ingressada i confirma l'activació de la regla. Una vegada activada, l'app s'encarregarà de gestionar automàticament el manteniment del saldo mínim al teu compte. Ho farà brindant-te tranquil·litat i ajudant-te a mantenir un equilibri financer.

Una funció que és una salvació per a molts clients

Aquesta funció és essencial per a aquells que busquen tenir un control més rigorós sobre les seves finances personals. Ajuda a evitar càrrecs per no mantenir el saldo mínim al teu compte, que el 2025 és de 400 euros.

A més, promou l'hàbit de l'estalvi automàtic, ja que et permet apartar una quantitat fixa de diners sense haver de realitzar transferències manuals. Això contribueix a mantenir un equilibri financer i a estar preparat per a possibles imprevistos financers.

Confiança i control: l'objectiu del saldo mínim

BBVA ha demostrat amb aquesta i altres eines que el seu objectiu és oferir ajuda real als seus clients. La funció de saldo mínim no només evita problemes, sinó que també atorga confiança en BBVA. Els usuaris saben que compten amb un sistema que vetlla pel seu benestar financer, permetent-los viure amb menys agobis i més seguretat.

El cert és que aquesta mesura aplaudida per molts és una mostra més de com BBVA s'adapta a les necessitats dels seus clients, oferint solucions pràctiques i eficaces per al dia a dia. Si encara no has activat aquesta funció, és el moment de fer-ho i dir adeu als problemes financers inesperats.