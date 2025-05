Eufòria màxima entre els clients de Banco Santander: arriba molt aviat, afanya't

El Banco Santander ha llançat una emocionant notícia per als seus clients més apassionats per la música. El 27 de juny, Madrid serà l'escenari del debut del Santander Smusic Festival, un esdeveniment que promet ser una cita imperdible en el calendari musical de l'estiu. Amb un cartell ple d'estrelles i una prevenda exclusiva per a clients del banc, l'emoció és al seu punt més alt.

El Santander Smusic Festival se celebrarà al recinte Iberdrola Music de Madrid, reunint destacats artistes de parla hispana. Entre les estrelles confirmades es troben Maná, el fenomen urbà Peso Pluma, els cubans Orishas, i talents com Cupido, Delaporte, Airbag i Amparanoia.

Aquest cartell divers combina rock, pop, hip-hop, música electrònica i indie pop, oferint una experiència musical única per als fans de la música. Els clients del Banco Santander van tenir accés a una prevenda exclusiva a l'abril, amb preus especials que començaven en 55€ per a entrades generals.

La venda general es va obrir el 15 d'abril a través del web del festival, amb preus que van des de 65€ per a entrades generals. És important destacar que les entrades estan disponibles fins a esgotar existències, per la qual cosa es recomana adquirir-les com més aviat millor.

El Santander Smusic Festival no només representa una nova proposta musical a Madrid, sinó que també marca el compromís del Banco Santander amb la cultura i l'entreteniment. En oferir beneficis exclusius als seus clients, com la prevenda d'entrades, el banc enforteix el seu vincle amb els fans de la música.

A més, en celebrar-se a l'inici de l'estiu, el festival es posiciona com una de les primeres grans cites musicals de la temporada, convertint-se en un esdeveniment imperdible per als amants de la música en viu.

Amb un cartell tan atractiu i una ubicació privilegiada a Madrid, les entrades per al Santander Smusic Festival estan en alta demanda. Si ets client del Banco Santander i encara no has assegurat la teva entrada, de pressa! Aquesta és una oportunitat única per gaudir d'un festival amb algunes de les estrelles més destacades del panorama musical en espanyol.

Per a més detalls i per adquirir les teves entrades, visita smusicfestival.com. I no et perdis aquesta experiència musical única que donarà inici a l'estiu amb energia i ritme.