Ja és oficial: Banc Sabadell t'ho posa en safata avui mateix, afanya't

La Campanya de la Renda ja ha començat, i és essencial comptar amb tota la informació fiscal necessària per evitar contratemps. Banco Sabadell ha anunciat en els seus canals oficials que els seus clients poden accedir de manera senzilla i ràpida a la seva informació fiscal.

Aquesta facilitat permet als usuaris obtenir els documents necessaris per a la Renda sense complicacions. Comptar amb la informació fiscal actualitzada és crucial per completar correctament la Declaració de la Renda.

Banco Sabadell t'ho posa a tir: així pots obtenir la informació fiscal a l'app

Aquests documents contenen dades sobre ingressos, retencions i altres aspectes financers que Hisenda utilitza per calcular l'impost corresponent. Disposar d'aquesta informació de manera clara i accessible facilita el procés i ajuda a evitar errors que podrien derivar en sancions.

Banco Sabadell ha simplificat el procés perquè els seus clients puguin accedir a la seva informació fiscal des de la comoditat de casa seva. A continuació, es detallen els passos per obtenir aquests documents a través de l'app mòbil. Accedeix a l'app de Banco Sabadell, si encara no la tens, descarrega-la des de la botiga d'aplicacions del teu dispositiu.

Inicia sessió: Introdueix les teves credencials per accedir al teu compte personal.

Menú principal: Un cop dins, dirigeix-te al menú principal i selecciona l'opció "Documentació Digital".

Correspondència: Dins de "Documentació Digital", trobaràs la secció "Correspondència".

Consulta de documents fiscals: Aquí podràs visualitzar i descarregar els teus documents fiscals corresponents.

Aquest procés és intuïtiu i ha estat dissenyat perquè qualsevol usuari, sense importar la seva familiaritat amb la tecnologia, pugui obtenir la seva informació fiscal de manera fàcil i ràpida.

Per què hauries d'obtenir-ho ja? Banco Sabadell t'ho deixa clar

L'Agència Tributària ha posat a disposició dels contribuents la possibilitat de consultar la seva informació fiscal des del 19 de març, facilitant així la preparació de la Declaració. Accedir a aquestes dades amb antelació permet revisar la informació, detectar possibles errors i corregir-los a temps.

A més, en tenir la documentació preparada, el procés de presentació serà més àgil i sense imprevistos. Sabadell ofereix algunes recomanacions perquè el procés sigui encara més senzill. Verifica les teves dades personals. Assegura't que tota la informació personal en els documents fiscals és correcta i està actualitzada.

No deixis la revisió dels teus documents per al final, dona't marge per resoldre qualsevol incidència. Accedeix a la teva informació a l'app o la web de Sabadell per garantir la seguretat de les teves dades.