Ningú esperava l'últim de CaixaBank: ja és oficial, enorme sorpresa aquest 2025

CaixaBank no deixa de sorprendre per bé a tots els seus clients. Aquesta vegada, ho ha fet donant una de les millors notícies: el creixement de CaixaBank DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques. Segons comunicava el mateix banc fa uns dies, ha superat totes les expectatives des del seu llançament el 2017.

Sí, perquè aquest 2025 ha multiplicat per deu el seu nombre de clients. De fet, ha assolit la xifra rècord de més de 5.000 clients. I la sorpresa no acaba aquí, ja que continua mostrant un creixement sòlid amb un augment del 10% en l'últim any.

CaixaBank DayOne, un referent per a les empreses tecnològiques

DayOne no és només una divisió més de CaixaBank. És el banc que acompanya les empreses tecnològiques al llarg del seu creixement, des de les seves primeres fases fins a la seva consolidació en mercats globals.

L'objectiu d'aquesta divisió és clar. Donar suport a aquelles empreses que treballen en solucions tecnològiques d'alt valor afegit i que tenen una visió global. I, d'aquesta manera, impulsar el seu desenvolupament amb serveis financers especialitzats.

Aquest 2025, CaixaBank DayOne es reafirma com un banc clau dins del sector de la innovació. Només el 2024, la divisió ha incrementat en un 24% les noves operacions de finançament. Amb un total de 1.827 operacions, es consolida la seva posició de lideratge amb una quota de mercat superior al 60%.

CaixaBank DayOne no només ha crescut en clients, també ha expandit la seva presència territorial. Des de les seves oficines a Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Bilbao i Màlaga, fins als seus gestors especialitzats en altres comunitats autònomes com Múrcia, Canàries, Galícia i Catalunya. DayOne ha aconseguit cobrir ja 14 comunitats autònomes.

A més, aquest 2025 continua ampliant la seva cobertura i començarà a oferir els seus serveis a les Illes Balears. Ho farà amb un gestor especialitzat per donar suport a les empreses innovadores de la regió.

L'ecosistema emprenedor, el gran aliat de DayOne

Un dels aspectes que fa única aquesta divisió és la seva capacitat per connectar els actors de l'ecosistema emprenedor. CaixaBank DayOne és més que un banc; és un facilitador de relacions, sinergies i aliances estratègiques. Amb més de 30 acords amb les principals plataformes de cada ecosistema local, DayOne ha demostrat ser una peça clau en la innovació tecnològica.

Al llarg de 2024, la divisió va estar present en més de 360 esdeveniments per tot Espanya, destacant en trobades de prestigi com el 4YFN, South Summit i Alhambra Ventures. Aquest any, s'espera que DayOne continuï participant en esdeveniments clau per mantenir el seu lideratge i fomentar el creixement de les startups tecnològiques.