Alerta urgent de Banc Sabadell: compte, evita això o et ficaràs en un embolic gros

Banco Sabadell ha emès una alerta important per a tots els seus clients sobre una nova estafa coneguda com la del fals gestor. Els estafadors es fan passar per empleats del banc per obtenir informació sensible i cometre fraus. És essencial estar alerta i conèixer el modus operandi d'aquests delinqüents per protegir-se adequadament​

Banco Sabadell t'adverteix dels perills: compte amb l'estafa del fals gestor

Els ciberdelinqüents utilitzen diverses tècniques per enganyar els clients, com les trucades telefòniques fraudulentes (vishing). Es fan passar per gestors del banc, alertant sobre suposades operacions sospitoses al teu compte i sol·licitant dades personals o credencials d'accés.​

També envien SMS informant sobre transferències retingudes o problemes amb el teu compte, incloent enllaços a llocs web fraudulents que imiten l'aparença del banc per robar les teves dades. A més, prometen treballs senzills i ben remunerats, com donar "m'agrada" a xarxes socials o gestionar transferències, amb l'objectiu de robar informació personal.

Senyal d'alarma: com detectar una estafa?

Presta atenció als següents senyals que poden indicar un intent de frau. Banco Sabadell mai et demanarà claus, contrasenyes ni dades personals per telèfon, SMS o correu electrònic.

Els estafadors solen crear situacions d'emergència per pressionar-te a actuar sense reflexionar. Desconfia dels missatges que contenen enllaços, especialment si et redirigeixen a llocs que sol·liciten informació personal. Si sospites que estàs sent víctima d'una estafa:

No proporcionis informació: Evita compartir dades personals o bancàries per telèfon, SMS o correu electrònic.​

No segueixis enllaços ni descarreguis arxius adjunts: Podrien dirigir a llocs fraudulents o contenir malware.​

Contacta directament amb Banco Sabadell: Utilitza els canals oficials per verificar l'autenticitat de la comunicació.​

Opcions per contactar amb Banco Sabadell

Si detectes una estafa, informa sobre això perquè el banc prengui mesures.​ Reporta l'incident a la banca en línia, utilitza la plataforma per notificar activitats sospitoses.​

Si ho consideres necessari, visita la teva oficina més propera per rebre assistència. I per minimitzar el risc de ser víctima de fraus, mantén les teves dades sota clau.

No comparteixis les teves contrasenyes, claus ni informació personal amb ningú.​ Mantén al dia el sistema operatiu, aplicacions i antivirus per protegir-te contra vulnerabilitats.

Crea claus robustes, canvia-les periòdicament i evita reutilitzar-les en diferents serveis.​ Desconfia de comunicacions no sol·licitades. Si reps una trucada o missatge inesperat sol·licitant informació o accions urgents, verifica la seva autenticitat abans de respondre.​