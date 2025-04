Oficial: Banc Sabadell emociona milers de clients, ho necessitaven feia molt de temps

Banco Sabadell ha tornat a tocar el cor de milers de persones amb la seva iniciativa solidària que uneix esport i ajuda social: els Aces Solidaris. En l'edició de 2025 del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó, l'entitat donava 32.000 euros a organitzacions que treballen per pal·liar els efectes de la DANA a la Comunitat Valenciana.

Què són els Aces Solidaris de Banco Sabadell? Tot un gest solidari des de 2008

Des de 2008, Banco Sabadell transforma cada ace (punt directe de servei) aconseguit pels tennistes en una donació econòmica. Per cada ace durant el torneig, el banc aporta una quantitat destinada a projectes solidaris. Fins a la data, s'han recaptat més de 430.000 euros, beneficiant 57 organitzacions que treballen en diverses causes socials.

Recaptació de Banco Sabadell en 2025: ajuda als afectats per la DANA

Aquest any, la recaptació s'ha destinat a entitats que han brindat suport a les persones afectades per la DANA a la Comunitat Valenciana. Les organitzacions beneficiades són:

Alacant Gastronòmica Solidària: Va repartir 140.000 menús calents en deu dies entre els afectats. I tot gràcies a la col·laboració de voluntaris i la coordinació amb la Generalitat Valenciana.

Fundació Horta Sud: Va distribuir més de 457.000 euros en ajudes a 105 associacions, beneficiant més de 21.000 persones afectades per la DANA.

Fundació Felisa i Fundació Colisée: Ambdues han treballat activament en la recuperació i suport a les comunitats afectades. Oferint recursos i assistència a qui més ho necessita.

Una història de compromís i satisfacció

La iniciativa dels Aces Solidaris reflecteix el compromís de Banco Sabadell amb la societat. No només es tracta d'una acció de responsabilitat corporativa, sinó d'una mostra d'empatia i suport a les comunitats en moments difícils. La satisfacció dels clients i beneficiaris és palpable, i molts expressen el seu agraïment per una ajuda que, segons ells, "es necessitava fa molt de temps".

Amb accions com aquesta, Banco Sabadell enforteix la seva imatge com a entitat compromesa i demostra que l'esport i la solidaritat poden anar de la mà per generar un impacte positiu en la societat. Per a més informació sobre els Aces Solidaris i com contribuir, visita el lloc oficial de Banco Sabadell.