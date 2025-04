Confirmat: Banc Sabadell et treu del mal pas ràpid, fes això pel teu bé

En l'era digital, els ciberatacs estan a l'ordre del dia. Un dels més preocupants és el hackeig de comptes bancaris. Afortunadament, Banco Sabadell ofereix ajuda immediata als seus clients en aquestes situacions, brindant tranquil·litat i seguretat.

Si sospites que el teu compte ha estat compromès, és crucial actuar ràpidament. Banco Sabadell recomana seguir aquests passos. Contacta amb el banc immediatament, utilitza els canals oficials, com el número d'atenció al client o l'assistent virtual disponible les 24 hores.

Banco Sabadell et salva la papereta: què fer si el teu compte ha estat hackejat

Modifica les claus d'accés a la teva banca en línia i a qualsevol altre compte relacionat. Revisa els teus moviments i reporta qualsevol transacció sospitosa. Alhora, presenta una denúncia davant les autoritats competents per recolzar el teu cas.

Banco Sabadell compta amb un equip especialitzat en fraus que actua amb rapidesa per protegir els teus fons i dades personals. Els ciberdelinqüents empren diverses tècniques per accedir a comptes bancaris. Per exemple, el phishing, correus electrònics falsos que simulen ser del banc per obtenir les teves dades.

El smishing tracta de missatges de text fraudulents amb enllaços maliciosos. I el vishing són trucades telefòniques on es fan passar per empleats del banc. És fonamental estar alerta i no proporcionar informació confidencial a través d'aquests mitjans.

Com prevenir futurs ensurts

Per protegir el teu compte i evitar hackejos, utilitza contrasenyes segures. Combina lletres, números i símbols, i canvia-les periòdicament. Banco Sabadell mai et demanarà informació confidencial per correu electrònic o telèfon.

No realitzis operacions bancàries en connexions no segures. Mantén els teus dispositius actualitzats: Instal·la les últimes actualitzacions i utilitza antivirus confiables. Verifica l'autenticitat dels llocs web, assegura't que l'adreça tingui el cadenat de seguretat.

Què diu Banco Sabadell al respecte?

La seguretat del teu compte bancari és una prioritat. Banco Sabadell està compromès en oferir ajuda ràpida i efectiva en cas de hackeig, permetent que els seus clients respirin amb tranquil·litat.

Seguint els passos adequats i prenent mesures preventives, pots protegir les teves finances i evitar futurs ensurts. Banco Sabadell emfatitza la importància de la seguretat en línia i proporciona recursos per ajudar els seus clients: