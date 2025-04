Verificat: Banc Sabadell ho adverteix sense embuts, prohibit fer aquest gest

Banco Sabadell ha emès una alerta clara i urgent: no caiguis en l'estafa del "familiar en problemes". Aquest frau consisteix a rebre un missatge o trucada d'algú que es fa passar per un ésser estimat en una situació d'emergència, sol·licitant diners amb urgència. Els ciberdelinqüents aprofiten la confiança familiar per enganyar i robar.

Banco Sabadell avisa a tots els seus clients pel que pugui passar: compte amb aquest frau

Els delinqüents es fan passar per familiars propers, com fills o néts, i contacten la víctima a través de WhatsApp, trucades telefòniques o SMS. Utilitzen excuses com haver perdut el telèfon, estar a l'estranger o tenir problemes amb el mòbil per justificar el canvi de número. Després, sol·liciten diners de forma urgent, al·legant situacions com una multa, un accident o la necessitat de pagar un deute.​

La principal raó per la qual aquest engany és tan efectiu és la confiança que es té en els familiars. La urgència en la sol·licitud i la familiaritat del to fan que la víctima actuï sense qüestionar la veracitat del missatge. Això pot portar a transferències de diners a comptes controlats pels estafadors, resultant en pèrdues econòmiques significatives.​

Mai responguis afirmativament a trucades desconegudes, especialment si et demanen que diguis "sí". Aquesta tècnica, coneguda com "estafa del sí", permet als delinqüents gravar la teva veu i utilitzar-la per autoritzar transaccions fraudulentes. Banco Sabadell adverteix que mai sol·licitarà dades personals ni confirmacions verbals per telèfon.​

Fes cas sempre a Banco Sabadell si vols protegir els teus diners

L'estafa del "familiar en problemes" és un frau perillós que pot afectar a qualsevol. Banco Sabadell t'insta a estar alerta i seguir les seves recomanacions per protegir els teus diners i la teva informació personal.

La prevenció és clau per evitar caure en mans dels ciberdelinqüents.​ Sabadell ofereix les següents recomanacions per evitar caure en aquest tipus de fraus: