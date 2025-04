BBVA ho confirma a milers de clients: si fas això, estàs acabat per sempre

Anar de compres pot semblar una activitat senzilla, però segons BBVA, hi ha un enemic silenciós que pot portar-nos a decisions financeres perjudicials: els biaixos cognitius. Aquests dreceres mentals, encara que útils en certes situacions, poden afectar negativament la nostra salut financera si no en som conscients.

Els biaixos cognitius: per què és crucial identificar-los a l'anar de compres, segons BBVA

Els biaixos cognitius són errors sistemàtics en el pensament que ens porten a prendre decisions irracionals. BBVA, a través del seu equip de Behavioral Economics, destaca que aquests biaixos ens fan processar la informació de manera incompleta o distorsionada, podent resultar en compres impulsives o innecessàries.

A l'anar de compres, és fàcil caure en trampes mentals que ens impulsen a gastar més del necessari. Per exemple, el "biaix del present" ens porta a preferir gratificacions immediates, subestimant els beneficis futurs d'estalviar. Un altre exemple és l'"efecte d'arrossegament", on comprem alguna cosa simplement perquè altres ho fan, sense avaluar si realment ho necessitem.

Consells de BBVA per prendre millors decisions al comprar

BBVA ofereix diversos consells per evitar caure en aquests biaixos i millorar la nostra salut financera. Fes una llista i cenyeix-te a ella, això ajuda a evitar compres impulsives. Reflexiona abans de comprar, pensa si realment necessites el producte o si estàs sent influenciat per emocions o promocions.

Evita compres emocionals, no deixis que l'estat d'ànim dicti les teves decisions de compra. Utilitza eines financeres, BBVA ofereix funcionalitats en la seva aplicació per ajudar-te a gestionar els teus diners i evitar despeses innecessàries.

En ser conscients dels nostres biaixos cognitius i aplicar aquests consells, podem prendre decisions més racionals i alineades amb els nostres objectius financers. Això no només evita el malbaratament de diners, sinó que també contribueix a una millor salut financera a llarg termini.

Altres ajudes de BBVA: pren nota ara mateix

A més dels esmentats, BBVA suggereix evitar compres en solitari. Anar de compres amb algú de confiança pot ajudar-te a mantenir l'objectivitat. Estableix metes d'estalvi, perquè tenir objectius clars pot motivar-te a evitar despeses innecessàries.

Comprendre com funcionen els biaixos i com afecten les nostres decisions és fonamental per millorar la nostra relació amb els diners. Amb tot, BBVA emfatitza la importància de ser conscients dels biaixos cognitius a l'anar de compres. Identificar-los i aplicar estratègies per evitar-los és crucial per prendre millors decisions financeres i cuidar la nostra butxaca.