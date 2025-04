Verificat: Banco Santander no avisa més, molt de compte amb això si pagues amb targeta

Banco Santander ha llançat un advertiment crucial per a tots els seus clients que utilitzen targetes de dèbit o crèdit. L'entitat financera insisteix en la importància d'observar detingudament la pantalla del datàfon abans de confirmar qualsevol pagament.​

El gest que pot evitar estafes: Banco Santander ho deixa clar

En realitzar un pagament amb targeta, és fonamental verificar la quantitat que apareix a la pantalla del datàfon. Aquest simple gest pot prevenir errors i possibles fraus. Si la xifra mostrada no coincideix amb l'import esperat, és essencial detenir la transacció i consultar amb el comerciant.​

De vegades, els ciberdelinqüents manipulen els datàfons per mostrar quantitats superiors a les reals. Si no es presta atenció, es corre el risc d'autoritzar pagaments indeguts. Observar la pantalla del datàfon permet detectar qualsevol anomalia abans que es completi l'operació.​

Conseqüències de no revisar el datàfon en pagar amb targeta

Oblidar revisar la quantitat al datàfon pot portar a càrrecs no autoritzats al compte bancari. A més, recuperar els diners en cas de frau pot ser un procés llarg i complicat.

Per això, Banco Santander emfatitza la necessitat d'actuar amb prudència i atenció en cada transacció.​ Banco Santander aconsella als seus clients seguir aquests consells per prevenir estafes i descuits:​

Observar sempre la pantalla del datàfon abans d'introduir el PIN o acostar la targeta.

Verificar que la quantitat sigui correcta i coincideixi amb l'import de la compra.

No compartir informació personal o bancària amb desconeguts, especialment si es rep una trucada o missatge sospitós.

Utilitzar mètodes de pagament segurs i mantenir actualitzades les aplicacions bancàries.​

A més, l'entitat recorda que mai no sol·licitarà als seus clients que marquin codis al seu telèfon, com el 21. Ja que això podria ser una tècnica de desviament de trucades utilitzada per estafadors. ​

Banco Santander s'ho pren seriosament

La seguretat en els pagaments amb targeta depèn en gran mesura de l'atenció i precaució de l'usuari. Observar la pantalla del datàfon i verificar la quantitat abans de confirmar qualsevol transacció és una mesura senzilla però efectiva per evitar fraus. Banco Santander insisteix en la importància d'aquest gest i en la necessitat de mantenir-se alerta davant possibles estafes.​

Per a més informació i consells de seguretat, els clients poden visitar la pàgina oficial de Banco Santander o contactar amb el seu servei d'atenció al client.