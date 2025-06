Oficial: Banc Sabadell se'n cansa de dir-ho, els seus clients estan obligats a complir-ho

Banco Sabadell ha estat clar, directe i fins i tot taxatiu sobre les normes que ha de seguir qualsevol client que vulgui retirar diners en efectiu dels seus caixers. I no és una recomanació; és una obligació que cada usuari ha de conèixer i respectar al peu de la lletra.

El límit diari que permet Banco Sabadell és de 600 euros, ja sigui en una sola retirada o acumulant diverses operacions en la mateixa jornada. La xifra és uniforme i no distingeix si utilitzes una targeta o decideixes extreure sense targeta. Fins i tot si recorres al contacte, continua sent el mateix topall.

Vigila molt amb això de Banco Sabadell en retirar diners del caixer

L'entitat ho explica per dos grans motius: seguretat contra fraus i compliment normatiu. Limitar l'efectiu diari redueix l'impacte davant robatoris o clonacions. Així mateix, la mesura s'alinea amb la lluita contra el blanqueig de capitals, seguint recomanacions d'Hisenda, que aconsella demanar justificacions a partir de 1.000 €.

Si penses retirar més de 1.000 euros, el banc et demanarà que justifiquis el motiu: viatge, compra important o necessitat familiar. I si el que vols és retirar més de 3.000 €, les normes obliguen a enviar la documentació tant a l'Agència Tributària com al Banc d'Espanya. Això no és cap caprici, sorgeix d'una regulació fiscal i financera que regeix des de fa més d'una dècada.

Banco Sabadell ha repetit aquest missatge per activa—al seu blog, la seva banca en línia i comunicats—i per passiva, a pantalles de caixer i avisos previs a la retirada. La paraula que utilitzen els mitjans és taxativa: "Banco Sabadell s'ha posat ferm".

El que has de tenir en compte si utilitzes un caixer de Banco Sabadell

En caixers del mateix banc el reintegrament és gratuït, sense comissions. I en altres de la xarxa EURO 6000 la retirada és gratuïta per imports de 60 € o més, aplicant-se una petita comissió —0,65 €— si és inferior.

Alhora, el límit diari és inflexible: no podràs treure més de 600 €, ni en una sola extracció ni sumant-ne diverses. I si necessites més efectiu, has d'anar a la teva oficina bancària o contactar amb el servei d'atenció al client del banc amb antelació. Això permet gestionar l'operació de manera adequada, amb la documentació pertinent.

A més, tingues en compte el context legal. Hisenda no imposa un límit per a caixers, però sí que exigeix justificar moviments en efectiu que superin 3.000 €, i recomana control sobre els que van més enllà de 1.000 €.