Alerta important de Banc Sabadell: ni se t'acudeixi fer això mai més, ho pagaràs car

Banc Sabadell ha emès una alerta urgent adreçada a tots els seus clients de banca digital: fer servir contrasenyes febles o predictibles pot posar en greu risc la seguretat del teu compte. Aquest advertiment és vital per protegir els teus diners i les teves dades personals.

Contrasenyes prohibides: les que mai has de fer servir, sentencia Banc Sabadell

El banc insisteix que mai s'han de fer servir contrasenyes fàcils d'endevinar, com dates de naixement, noms propis o combinacions simples com "123456" o "password". Aquestes claus són les primeres que proven els ciberdelinqüents per accedir a comptes aliens.

A més, fer servir la mateixa contrasenya en diversos serveis és una pràctica perillosa, ja que si una es veu compromesa, tots els teus comptes podrien estar en risc.

Per què és tan important protegir el teu compte? Fent això, estaràs protegit

En l'entorn de la banca digital, una contrasenya segura és la teva primera línia de defensa. Els ciberdelinqüents fan servir tècniques com el phishing o el malware per robar credencials i accedir a comptes bancaris. Un cop dins, poden fer transferències, sol·licitar préstecs o fins i tot suplantar la teva identitat.

Banc Sabadell recomana seguir aquestes pràctiques per mantenir la tranquil·litat dels seus clients. Crea contrasenyes robustes: combina lletres majúscules i minúscules, números i símbols. Una bona opció és emprar frases llargues o regles mnemotècniques que només tu coneguis.

No reutilitzis contrasenyes, cada servei ha de tenir una clau única. Activa l'autenticació en dos passos: afegeix una capa extra de seguretat que dificulta l'accés no autoritzat, fins i tot si algú coneix la teva contrasenya.

No comparteixis les contrasenyes, ni tan sols amb persones de confiança, Banc Sabadell mai et demanarà les credencials per correu electrònic, SMS o trucada telefònica. Evita anotar les teves contrasenyes: no les escriguis en paper ni les guardis en arxius sense protecció. Utilitza gestors de contrasenyes per emmagatzemar-les de manera segura.

Eines recomanades per reforçar la teva seguretat

Per a una protecció addicional a la teva banca digital, considera l'ús de dispositius d'autenticació i programari com Thetis Pro-C FIDO2. És una clau de seguretat amb USB-C i NFC que proporciona autenticació de dos factors. Cryptnox FIDO2 és un dispositiu compatible amb múltiples plataformes, ideal per a una autenticació sense contrasenya.

NordPass Premium és un gestor de contrasenyes que facilita l'emmagatzematge i gestió segura de les teves claus. I Kaspersky Premium Total Security i Norton 360 Deluxe 2025 ofereixen solucions antivirus que protegeixen els teus dispositius contra malware i altres amenaces.

La seguretat a la banca digital és una responsabilitat compartida entre el banc i el client. Seguint aquests consells clau i emprant eines adequades, pots protegir el teu compte i les teves dades personals de possibles amenaces.