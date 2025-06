El gest de Banco Santander als seus clients que ho canvia tot: serà teu així de fàcil

Banco Santander ha fet un gest especial als seus clients posant al seu abast una assegurança pensada per cuidar la salut de manera fàcil. Es tracta de l'Assegurança Santander Aegon Salut, la fórmula perfecta per estar tranquil avui i demà.

Aquesta assegurança destaca per oferir tres modalitats: Bàsic, Quadre Mèdic i Reemborsament, per adaptar-se a cada necessitat. Amb més de 50.000 metges i 1.000 centres a la teva disposició, tens accés a medicina primària, especialitats, proves diagnòstiques, hospitalització, urgències i assistència en viatge. A més, pots incloure la cobertura dental des de només 3 € al mes per assegurat.

Banco Santander sempre pensa en els seus clients: pren nota de l'assegurança Aegon Salut

Santander Aegon Salut ho té tot: des de consultes amb pediatria o medicina familiar fins a tècniques d'avantguarda en diagnòstic per imatge. Si necessites hospitalització, tindràs habitació individual i llit per a un acompanyant.

I per als que viatgen, la cobertura fora d'Espanya arriba fins a 15.000 € per assegurat. Inclou també serveis addicionals, com telemedicina 24 hores, segona opinió mèdica, fisioteràpia, psicologia i planificació familiar.

Aquesta assegurança de Banco Santander et vindrà de perles

Aquesta assegurança uneix cobertures completes amb una fórmula senzilla de contractació i pots fer-ho directament des del web o l'app de Santander, en pocs minuts. Només has de sol·licitar una estimació, triar la teva modalitat i formalitzar-ho en línia. A més, s'ofereixen descomptes per contractació familiar: si són dos assegurats, fins a un 18 %, i un 28 % a partir de tres.

Les condicions són clares: les tres modalitats (Bàsic, Quadre Mèdic i Reemborsament) permeten triar entre copagament reduït, quota fixa sense copagament o llibertat total amb reemborsament al 80 % fins a 150.000 € a l'any.

La cobertura dental és opcional per només 3 € al mes, amb accés a més de 27.000 professionals. A més, els pagaments es poden fer de manera mensual, trimestral, semestral o anual, amb descomptes en primes: 6 % per anual, 4 % semestral i 2 % trimestral.

Com obtenir-lo pas a pas? Res complicat gràcies a Santander

Aquesta assegurança es converteix en una experiència demostrada per a molts clients. Fonts com Selectra destaquen la contractació ràpida, la gestió en línia eficient i una bona atenció al client. Tot i que també existeixen opinions crítiques, com retards en autoritzacions o gestió de copagaments, el més habitual és que la majoria valori la tranquil·litat que aporta un servei mèdic accessible.

Des de la teva àrea privada o web de Santander, selecciona “assegurances de salut”, calcula el teu preu i tria la modalitat que més et convingui. Si ets client, pots obtenir una estimació a l'instant i contractar-ho directament, sense desplaçar-te. A més, comptes sempre amb el número d'atenció corresponent per a dubtes: autoritzacions, urgències 24 h o assistència en viatge.