Ganga del Banc Sabadell: molts clients es freguen els ulls amb això, afanya't

Banco Sabadell ha llançat una promoció que està causant sensació entre els estalviadors espanyols. El seu Compte Online Remunerat ofereix una combinació de rendibilitat i bonificacions que la converteixen en una de les opcions més atractives del mercat.

Banco Sabadell troba la tecla: rendibilitat del 2% TAE fins a 20.000 euros

El Compte Online Sabadell ofereix una rendibilitat del 2% TAE per a saldos de fins a 20.000 euros. Això vol dir que, mantenint aquest saldo durant un any, podries obtenir fins a 400 euros en interessos. La remuneració s'abona mensualment, cosa que permet veure créixer els teus estalvis de manera constant.

A més de la rendibilitat, Sabadell ofereix una bonificació de 300 euros bruts (243 nets) als nous clients que domiciliïn una nòmina de 1.000 euros mensuals i activin el servei Bizum. Ambdós han de mantenir-se actius durant almenys 12 mesos per no perdre l'incentiu.

Sense comissions i amb avantatges addicionals: atenció al termini per aprofitar la promoció

El Compte Online Sabadell no té comissions d'administració ni de manteniment. Inclou targetes de dèbit i crèdit gratuïtes, sense comissions d'emissió ni de manteniment. A més, ofereix una devolució del 3% en els rebuts domiciliats de llum i gas, sense límit d'import.

Obrir el Compte Online Sabadell és un procés senzill i completament digital. Només cal ser major de 18 anys, no haver estat client de Banco Sabadell en els darrers 12 mesos i disposar d'un document d'identitat vàlid. El procés es fa a través de la pàgina web o l'aplicació mòbil del banc i es pot completar en aproximadament 10 minuts.

La promoció dels 300 euros per domiciliar la nòmina i activar Bizum està vigent fins al 28 de febrer de 2025. És important complir tots els requisits abans d'aquesta data per beneficiar-se de la bonificació.

Una estratègia per captar nous clients

Amb aquesta campanya, Banco Sabadell busca atreure nous clients oferint un compte sense comissions, amb una rendibilitat competitiva i bonificacions atractives. En un entorn on els bancs competeixen per captar nòmines, aquesta oferta destaca per la seva transparència i beneficis tangibles per al client.

El Compte Online Remunerat de Banco Sabadell combina una alta rendibilitat, una bonificació important per domiciliar la nòmina i activar Bizum, i l'absència de comissions. Amb tot, es posiciona com una de les opcions més atractives per als nous clients en el panorama bancari actual.